“Mañana el Congreso deroga definitivamente la cuarta categoría” de Ganancias

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dijo que “mañana será un día histórico” porque el Congreso nacional “va a derogar definitivamente la cuarta categoría” del impuesto a las ganancias, al encabezar un multitudinario acto con trabajadores, estatales y petroleros en la ciudad de Plottier, Neuquén.

PLOTIER (NEUQUEN).- El ministro de Economía y candidato a presidente de UP encabezó un acto con gremios, sindicatos y agrupaciones en Plottier, donde pidió ir “casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, comercio por comercio, a decirle a cada argentino y argentina que lo peor ya pasó, lo que viene es mejor, vamos a poner de pie a la Argentina”.

Quiero que los neuquinos le puedan mostrar a toda la Argentina que nuestros trabajadores salieron a defender el trabajo, salieron a defender las jubilaciones, salieron a defender la obra pública, salieron a defender el federalismo. Queremos desde acá, desde el corazón productivo de la Patagonia, mostrarle a la Argentina que somos miles y miles los que creemos en el trabajo y en la producción como bandera del crecimiento de nuestra Patria.

Vamos a apoyar desde el Estado nacional a la caja de jubilaciones de Neuquén para proteger el derecho, pero sobre todo para proteger esa defensa de la administración en la provincia que hicieron a lo largo de estos años.

Quiero decirles gracias a los miles de docentes que hoy están acá acompañándonos y decirles, acá estamos para defender la educación pública gratuita, de calidad.

Quiero agradecerles a nuestros trabajadores que hoy escuchan como consigna de campaña la idea de algunos candidatos de querer cortarles las vacaciones pagas, de querer eliminar los convenios, de querer eliminar la indemnización por despido. Y quiero mostrarles desde acá, desde Neuquén, que es posible el desarrollo con buenos salarios, que es posible el desarrollo con buenos convenios colectivos. Acá están los mejores salarios de la Argentina en uno de los sectores donde más crecimos como país.

Quiero decirle a nuestros trabajadores y trabajadoras, quédense tranquilos, vamos a defender el trabajo como modelo de movilidad social ascendente, vamos a defender a nuestros trabajadores, la obra pública y la obra privada, para seguir multiplicando nuestros trabajadores de la UOCRA.

Vamos a defender el crecimiento de la segunda pampa húmeda de la Argentina que es Vaca Muerta, esa que nos permite decirle al mundo que tenemos a nuestros trabajadores petroleros listos para seguir produciendo gas y petróleo, para venderle a la Argentina, para lograr nuestro autoabastecimiento energético, pero también para venderle al mundo el trabajo de los neuquinos

Venimos a decirle a cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores argentinos que mañana es un día histórico. Yo voy a poder decir con absoluta tranquilidad “en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias”, porque mañana el Congreso deroga definitivamente la cuarta categoría.

Por suerte lo voy a cumplir, antes del 10 de diciembre. Ya vivieron una estafa, hubo uno que les dijo que no iban a pagar y terminaron pagando el doble. Nosotros desde este mes tenemos a nuestros trabajadores afuera de la cuarta categoría, con el impuesto a las ganancias eliminado, con el derecho a trabajar horas extra, sin que se las robe el Estado.

Algunos me dicen que estamos frente al acto más importante y más concurrido de la historia política de Neuquén desde la vuelta de la democracia. Yo quiero decirles gracias compañeros, compañeras, gracias neuquinos. Será porque el pueblo neuquino sabe que vamos a defender la propiedad de los recursos naturales de los neuquinos, que vamos a defender el derecho a que las represas sean administradas de manera conjunta entre la provincia y la Nación, porque la provincia es dueña del agua, del recurso natural.

Hagamos el compromiso conjunto de defender a nuestros jubilados y jubiladas. Están planteando la eliminación del programa de medicamentos, la eliminación de los bonos de apoyo que hacemos a las jubilaciones, la vuelta a la estafa más grande de la historia de nuestro país que fueron las AFJP.

Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Hagamos el compromiso de ir a buscar a cada neuquino y cada neuquina de decirle que tenemos la obligación de cuidar a nuestros héroes, a los que trabajaron toda la vida, que tenemos que defender el sistema de jubilación pública. No sólo cuidar la caja de la provincia, sino también defender a nuestros jubilados y jubilados nacionales para que no terminen siendo víctimas del recorte.

Quiero pedirle que defendamos juntos la responsabilidad del diálogo y los acuerdos que han permitido que esta provincia sea el motor más importante de crecimiento en este año de crisis. Necesitamos dar el mensaje de que cuando estamos en la misma mesa, el Estado, los trabajadores y los empresarios tenemos la posibilidad de crecer. Neuquén ha sido un ejemplo de que el diálogo permite crecimiento.

Quiero que le mostremos a la Argentina que ese país que distribuye bien, de buenos salarios, de generación de trabajo, de inversión en infraestructura, se puede construir sobre la base del acuerdo de unidad nacional. Y quiero que me ayuden a seguir convocando a cada argentino y argentina a la construcción de un gobierno de unidad nacional. Este país necesita de todos.

Acá estamos dando un ejemplo. Acá hay sectores peronistas, sectores independientes del mundo del trabajo, sectores de comunidad neuquina, sectores del MPN, intendentes de todos los colores políticos. Queremos desde acá de Neuquén pegar el grito a toda nuestra patria, que para nosotros primero está la patria, primero la Argentina. Y que por eso vamos a defender el proyecto de nación de desarrollo. Y vamos a defenderlo en todo lo que representa nuestra identidad

Quiero pedirles que vayamos a abrazar a nuestros jóvenes, que vayamos a decirles sin miedo y sin vergüenza que estos años no fueron buenos, que tenemos que pedir perdón por los errores pero que eso no significa que tiremos por la borda la construcción de su futuro. Quiero que vayamos y le digamos a cada pibe, a cada piba neuquina que defendemos su beca para ir a la universidad, que defendemos la universidad pública gratuita, de calidad, inclusiva, que defendemos el derecho a tener salida laboral y el programa de empleo joven, que le defendemos el derecho a tener la oportunidad de tener capacitaciones para el nuevo mundo del trabajo, que no tiren por la borda todo lo conquistado. Necesitamos que cada joven neuquino, neuquina, nos ayude a construir ese proceso de desarrollo económico que pone a Neuquén como uno de los motores de crecimiento y desarrollo del siglo XXI.

Les quiero pedir a ustedes que llevan en el corazón el sueño del país del progreso que llevan en el corazón el sueño de la Argentina que elimina las asimetrías, que llevan en el corazón la convicción del federalismo como valor, que vayan casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, comercio por comercio, a decirle a cada argentino y argentina lo peor ya pasó lo que viene es mejor vamos a poner de pie a la Argentina.

Somos mayoría los que creemos en el país de la movilidad social ascendente, que somos mayoría los que creemos en el progreso, que somos mayoría los que creemos en el desarrollo

Tienen la tarea los próximos 20 días de ayudarnos a dar vuelta a la historia para que no den vuelta a la Argentina. Tienen la responsabilidad de trabajar en su lugar de trabajo para que tengamos a cada uno de nuestros trabajadores acompañándonos en el deseo de construir una patria mejor. Quiero invitarlos a que defendamos a Neuquén, su riqueza, sus trabajadores, su derecho a crecer a que defendamos el país federal, frente a los que quieren eliminar la coparticipación, a que defendamos el derecho a las regalías frente a los que creen en el país unitario.