Mañana cierran las inscripciones para el Rally de los Lagos

Mañana, jueves, cierran las inscripciones para tomar parte de la XXV Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, la competencia por excelencia del Mountain Bike fueguino, y que en estas Bodas de Plata no despertó el interés deseado por parte del Pata Sport Asociación Deportiva, ente organizador. Esta edición será avalada por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña quien pondrá en juego un título nacional.

RIO GRANDE.- Hasta el momento están demasiado lejos de alcanzar los 100 anotados del año pasado, finalmente 95 fueron de la partida, y los costos de la misma han sido un tema de polémica, dado que gran parte del parque ciclístico consideró que los $110.000 que cuesta en esta oportunidad, es un monto muy elevado para una carrera local de tan solo tres horas como mucho.

Encima una de las principales figuras que iba a ser de la partida, Aaron Camino, se golpeó feo el fin de semana entrenando en los bosques de Ushuaia y puso en duda su participación; el dolor que tiene en una de sus piernas es insoportable y hasta el jueves a la noche estará en duda si participa o no.

Hasta el momento son muy pocos los anotados, aunque los que están serán de la prueba superior, la de los 62 kilómetros, los que vuelven a utilizar el recorrido original por los bosques y por la vera del lago Fagnano como en sus inicios.

Las categorías que largan desde Petrel son las siguientes: (45km y 62km), Pro Elite, Pro Master, Juveniles, Elite, Sub 23, Master A, B y C (los de 45 no ingresan en la ruta al Bombilla, siguen por el sendero de las motos, siempre al borde de la Ruta 3).

Largan desde el playón de estacionamiento kilómetro 2977 ruta 3 las siguientes categorías: (20km), Promo A, Máster D y Cadetes.

Rally de los Lagos – Historial

Año/Edición Ganador Segundo

2000 – I Walter Acuña (Ushuaia) Ariel Contreras (Ushuaia)

2001 – II Mauricio Núñez (Río Grande) Emanuel Moyano (Ushuaia)

2002 – III Diego Enríquez (Mendoza) Walter Acuña (Ushuaia)

2003 – IV Mauricio Núñez (Río Grande) Nicolás Benavídez (Ushuaia)

2004 – V Nicolás Benavídez (Ushuaia) Rodrigo Sigré (Mendoza)

2005 – VI Nicolás Benavídez (Ushuaia) José Contreras (Mendoza)

2006 – VII Ariel Martínez (Marcos Paz) Gabriel Ulman (Ushuaia)

2007 – VIII Ariel Martínez (Marcos Paz) Andrés Castro (Esquel)

2008 – IX Luciano Caraccioli (Madariaga) Alesis Vega (Río Grande)

2009 – X Mauricio Núñez (Río Grande) Luciano Caraccioli (Madariaga)

2010 – XI Mauricio Núñez (Río Grande) Alesis Vega (Río Grande)

2011 – XII Mauricio Núñez (Río Grande) Juan Cárdenas (Río Grande)

2012 – XIII Mauricio Núñez (Río Grande) Mauro García (Córdoba)

2013 – XIV Ariel Martínez (Marcos Paz) Walter Acuña (Ushuaia)

2014 – XV Ariel Martínez (Marcos Paz) Darío Guzmán (Ushuaia)

2015 – XVI Eyair Astudillo (Santiago/Chile) Ariel Martínez (Marcos Paz)

2016 – XVII Darío Guzmán (Ushuaia) David Rodríguez (El Bolsón)

2017 – XVIII Eyair Astudillo (Santiago/Chile) Pablo Romero (Río Grande)

2018 – XIX Emilio Crema (Punta Arenas) Darío Guzmán (Ushuaia)

2019 – XX Juan Pablo Romero (Río Grande) Gustavo Santana (Río Grande)

2020 – XXI Juan Pablo Romero (Río Grande) Aaron Pintos (Río Grande)

2021 – XXII Aaron Pintos (Río Grande) Nehuén Anderfuhrn (Ushuaia)

2022 – XXIII Luciano Preto (Ushuaia) Nicolás Benavídez (Ushuaia)

2023 – XXIV Nicolás Benavídez (Ushuaia) Gonzalo Pasdevicelli (Ushuaia)