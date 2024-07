Maduro anunció “la ofensiva final por la victoria” en un acto multitudinario

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, proclamó el inicio de la ofensiva final por la victoria de las fuerzas que dirige, en la campaña electoral previa a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

BUENOS AIRES (NA).- En un acto de campaña en la ciudad de Coro, capital del estado occidental de Falcón, el jefe de Estado anunció: “Desde este lugar, hoy viernes 19 de julio, arranca la ofensiva de cierre de campaña rumbo a la victoria del 28 de julio: de Coro a Miraflores”.

El jefe del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) encabezó una concentración a la que acudieron miles de personas y agradeció la presencia de sus simpatizantes en el evento político, según reprodujo la agencia Xinhua.

La televisora estatal venezolana precisó que, desde el inicio de la campaña electoral hasta ahora, Maduro ha transitado por más de 200 comunidades y buena parte de la geografía nacional en 16 días y apuntó que, desde ahora, el líder venezolano intensificará sus recorridos por el territorio venezolano.

El mandatario reiteró, desde Coro, una de sus ideas fundamentales de la campaña: “Somos la garantía de paz para esta patria”.

Asimismo, aseguró que está comprometido con la misión de dirigir a Venezuela a ser “una patria fuerte, respetada, grande, de prosperidad, de igualdad y de justicia”



Denuncian supuestas maniobras de desestabilización.

El jefe de campaña del comando oficialista “Venezuela Nuestra”, Jorge Rodríguez, denunció que la oposición procura “deslegitimar las próximas elecciones a través de una campaña mediática y el uso de bots en lugar de votos”.

“Cuando alguien canta fraude antes de que finalice el evento electoral, es porque ya sabe que ha perdido”, sostuvo Rodríguez.

En los últimos días, la líder opositora María Corina Machado denunció el arresto de su jefe de seguridad y que fueron saboteados dos vehículos de campaña de su fuerza “Vente Venezuela”: a uno de los cuales le derramaron el líquido de frenos, siempre según lo que afirmó en un video difundido en redes sociales.

Rodríguez aseguró que desde la oposición procuran “vender encuestas imparciales que forman parte de un plan para publicar datos tendenciosos en medios internacionales”.

Según el jefe de campaña, buscan instalar la percepción de que el Gobierno nacional perderá las elecciones, preparando el terreno para cuestionar los resultados cuando sean anunciados.

“Tratan de imponer una situación que no sea la de los resultados que arrojen las máquinas electorales”, dijo Rodríguez y sostuvo que ello “es parte de una estrategia para que Estados Unidos continúe imponiendo sanciones al pueblo venezolano”, explicó.

Además, subrayó que las noticias en medios internacionales buscan crear la idea de una derrota del Gobierno nacional para luego, el día 28 de julio en la tarde, cantar fraude y presionar para que no se reconozcan los resultados electorales-.

A mediados de junio, la oposición aseguró que al menos 37 opositores han sido detenidos en lo que va de año, todos relacionados con la campaña de Edmundo González Urrutia, candidato favorito de la oposición.

Rodríguez cuestionó la participación de los opositores en el proceso electoral si ya han manifestado que no reconocerán los resultados: “¿Para qué participan si no van a reconocer el propio proceso electoral?”, preguntó.

El jefe de campaña aseguró que las encuestas y sondeos muestran que Maduro tiene entre 15 y 20 puntos de diferencia respecto a los otros nueve candidatos.

“No van a reconocer el resultado electoral, porque en lugar de buscar los votos y conseguirlos, prefieren hacerse de los bots y las mentiras para luego instalar la violencia”, sentenció Rodríguez.

CRÉDITO FOTO PORTADA: CARACAS (Xinhua)-Imagen del del presidente venezolano, Nicolás Maduro, candidato a la reelección por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, hablando durante un acto de campaña electoral.