Madre del fallecido Marcelo Fernández presentó un escrito al juez Sahade

En tribunales de Río Grande, Amelia Almirón, madre de Marcelo Fernández, que murió en el Sanatorio Fueguino, hoy se reunió con el juez que investiga el caso.

RÍO GRANDE.- Amelia Almirón, madre de Víctor Marcelo Fernández, el hombre que murió

el pasado 18 de octubre en una habitación del Sanatorio Fueguino, luego de ser intervenido quirúrgicamente en el pómulo izquierdo, hoy a la tarde estuvo en tribunales y entregó un escrito al juez que actúa en la causa, Raúl Sahade, y con quien se reunió.

En diálogo con la prensa, Almirón que denunció públicamente al mencionado sanatorio por “mala praxis”, explicó que “hace más de un mes y días, que no se nada lo que ocurrió con mi hijo. No hay ninguna respuesta ni explicación. Para ellos no murió mi hijo, para ellos fue un fiambre más”, en referencia al mencionado sanatorio.

“Necesito una respuesta, y le voy a dar una carta al juez (Sahade) porque toda la familia necesitamos justicia; porque nadie nos llama para explicarnos”, agregó la madre del fallecido.

“Ni el doctor, ni el cirujano –continuó- recién me acabo de enterar que ese día que operaron a mi hijo, era toda una joda en el quirófano”.

Almirón señaló que la carta la entregará al juez porque “necesito saber, que me tomen la declaración sobre de ese día que estuvimos en el sanatorio fueguino. No es un invento, nosotros la pasamos 45 minutos con el cuerpo ahí en la cama”.

Consultada sobre el accionar de la fiscal Laura Urquiza, que ha sido cuestionada por abogados, opinó que “esas cosas son mediáticas, a mí no me interesa. Solo quiero saber que paso con mi hijo”.