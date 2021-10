Macri pedirá postergar la indagatoria

Compartí en tus redes!

BUENOS AIRES (NA).- El expresidente Mauricio Macri regresó al país y definió que mañana no se

presentará a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores. Pediría una postergación.

El exjefe de Estado está investigado en una causa que se abrió por el supuesto espionaje ilegal contra

familiares de los fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017. En la causa ya

fueron procesados el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y su entonces

segunda Silvia Majdalani.



Luego de una gira internacional que lo llevó primero a Estados Unidos y luego a Qatar, Macri arribó el

martes a la Argentina a bordo de un avión de Iberia, un día antes de la fecha de la indagatoria que

convocó el juez federal Martín Bava.



Todo hacía presumir que se iba a presentar y que por eso regresó un día antes de la convocatoria judicial

pero su abogado, Pablo Lanusse, se presentó en el Juzgado de Dolores para acceder a las partes

reservadas del expediente y luego se definió que el expresidente no se presentaría a declarar.

El juez Bava lo había citado originalmente para el 7 de octubre, cuando el ex presidente se encontraba en

el exterior. Tras varios intentos fallidos de notificarlo, finalmente lo hizo, pero como Macri no estaba en

la Argentina se pasó la indagatoria para el 20 de octubre.



La citación del referente del PRO deviene de la causa por espionaje que se inició con el supuesto abogado

Marcelo D ́Alessio y cuando el juzgado estaba a cargo de Alejo Ramos Padilla. La acusación contra

Macri fue impulsada por la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño quien acusó que los informes

de inteligencia llegaban a manos del jefe de Estado, y por eso la sospecha del juez en que eran ordenados

por él.