Luz y Fuerza ganó la primera final y quedó match point

El domingo por la noche se desarrolló la primera final del certamen Clausura de Futsal AFA en la máxima divisional, ganando Luz y Fuerza 4 a 2 sobre Defensores del Sur y quedando a una sola victoria de dar la tan soñada vuelta Olímpica en su primera participación en la Liga Oficial de Fútbol.

RIO GRANDE.- El juego no fue tan bueno como se esperaba, pero sí tuvo emociones y un final lamentable cuando tras el cierre del encuentro, se registraron disturbios y algunas agresiones que pueden modificar el rumbo de esta serie final pautada al mejor de tres cotejos, y cuya revancha se desarrollará el jueves venidero en la Fortaleza Verde.

Nuevamente Matías Chávez al contar con un plantel corto, decidió utilizar a su hermano Francisco como delantero y no como arquero, y si bien esta movida le salió bien en cuartos contra Rosario y en semis contra San Isidro, en esta oportunidad no le salió bien la apuesta.

Pero vamos por partes, el inicio de esta primera final comenzó con todo, con los dos equipos intentando lastimarse de movida, y fue así que a los 3:08 el Defe se puso 1-0 arriba con un golazo de Aaron Camino a quien lo buscaron en velocidad con una pelota larga por aire que el goleador llegó a conectar de volea para cambiarle el palo al Gringo Alegre.

No tardó casi nada el Eléctrico en igualar, tras un presión al chico Novillo que quiso salir jugando como último hombre, Brian Valderas quedó mano a mano con el juvenil arquero Mateo Alvarez y estampó el 1-1 a los 4:07.

Con el juego aún por armarse, una hermosa pared de Jorge Fresia con Nico Gallo, le permitió al capitán de Luz y Fuerza colocar el 2-1.

Y cuando parecía que íbamos a vivir una final inolvidable, el juego se planchó, Defensores comenzó a sentir el ritmo del partido y los Eléctricos se adueñaron de la posesión de la pelota pero sin hacer demasiado daño hasta llegar al minuto 16:16 cuando lo encontraron a Valderas como pívot y tras darse vuelta colocó la pelota en el ángulo para el 3-1.

En el descanso se debe haber hablado mucho de cómo encarar la segunda mitad por parte de ambos; lo claro fue que Luz y Fuerza no tuvo demasiada presión por parte del rival en los primeros instantes; el Defe no salió a presionarlo arriba y la salida de los dirigidos por Leo Villafañe fue tranquila, asegurando la pelota, no arriesgándola y cuando logró cambiar el ritmo del juego, le llegó con facilidad al arco rival, y esta vez el que se lució fue el arquero Alvarez que detuvo varios remates peligrosos que le permitió a su equipo seguir con vida, pero que no tuvo la misma reacción en las primeras tres llegadas del rival y que a la postre fue la diferencia de esta primera final.

Pero fueron pasando los minutos y Defensores no lograba inquietar al guardameta Alegre hasta que a cinco minutos del final y con el resultado aún 1-3, Coki Chávez se calzó el buzo de arquero y arriesgaron el cinco contra el cuatro, y en la primera jugada a fondo, lograron el descuento, ya que alcanzaron un tiro libre apena afuera del área, y cuando todos esperaban el remate franco y a quema ropa de Coki Chávez, éste tocó al costado para su hermano, y Gustavo mandó la pelota a la red sobre los 15:46.

Con cuatro minutos por jugar, el asedio del Defe fue asfixiante pero la buena defensa de Luz y Fuera logró mantener la ventana que a esa altura era exigua, y cuando al partido ya no le quedaba casi nada, Fresia recuperó una pelota en defensa y pegó desde su terreno acertando el arco vacío del rival, decretando el 4-2 definitivo que deja a su equipo match point, de ganar en la revancha, serán los nuevos campeones de AFA.

Los disturbios

Una vez que culminó el juego, hubo reproches de Gustavo Chávez sobre Jorge Fresia, aparentemente relacionado por la forma de festejar de éste último el gol de la victoria -El Sureño no vio nada extraño en el festejo-, pero lo cierto que no pasó a mayores, incluso el Mono fue retirado por su hermano Coki quien se fue saludando a cada uno de los rivales que encontró en el camino.

Pero la cancha comenzó a invadirse de gente que presenció el juego en las tribunas, y uno de ellos fue papá Chávez quien también se acercó a recriminarle algo a Fresia, en ese instante, el preparador físico Nicolás Sena quiso separar las partes pero no lo hizo de buena manera, hubo un empujón sobre don Chávez y eso fue advertido por Coki quien corrió desde su banco y le propinó una trompada a Sena y luego lo tomó del cuello llevándolo hacia su banco; en el camino fue atropellado un niño que había ingresado a jugar a la pelota, lo que generó otro momento de angustia, los cuales no pueden volver a repetirse.

Defensores del Sur 2 – 4 Luz y Fuerza

Defensores del Sur: Aaron Camino y Gustavo Chávez.

Luz y Fuerza: Brian Valderas (2) y Jorge Fresia (2).

Arbitros: Julio Mereles y Javier Bustos.

Partido: Primera Final del Clausura

Gimnasio: La Fortaleza Verde (Camioneros).

Revancha: Jueves 14/11, 22:00 en el mismo escenario.

Incidencias: Los árbitros elevarán un informe de lo ocurrido.