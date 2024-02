Lula recibe a Blinken en plena crisis de Brasil con Israel

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió hoy en el palacio presidencial de Brasilia al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en medio de una crisis diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza.

BRASIL (Telam).- Fue “una reunión muy, muy buena. Estados Unidos y Brasil están haciendo muchas cosas importantes juntos”, dijo Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, a periodistas antes de partir del Palacio de Planalto, sin dar detalles del contenido del encuentro. Los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos “trabajamos bilateral, regional y globalmente. Es una asociación muy importante”, agregó.

Al inicio de la reunión, que duró menos de 45 minutos, Lula y Blinken sostuvieron una breve charla sobre las elecciones en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre, informó la agencia de noticias AFP.

La reunión con Blinken, que esta semana participa de una reunión del G20 en Río de Janeiro, llegó luego de que Estados Unidos rechazara una comparación de Lula de la ofensiva israelí contra el grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza con el Holocausto.

Durante una visita a Etiopía, Lula acusó el domingo a Israel, que cuenta con el apoyo militar y diplomático de Washington, de cometer un “genocidio” contra los palestinos y comparó las acciones del ejército israelí con el exterminio de los judíos por los nazis. Las palabras del presidente causaron revuelo y despertaron las críticas de Israel y su socio norteamericano. Israel lo declaró “persona non grata” y dijo que no podrá ingresar a su territorio hasta que se retracte y disculpe.

En respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y convocó al representante diplomático israelí para mostrar su “insatisfacción”.

Estados Unidos expresó ayer su desacuerdo con Lula, poco después de vetar por tercera vez ayer una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un “alto el fuego inmediato” en la Franja de Gaza. Israel dice que no detendrá su ofensiva hasta destruir a Hamas y liberar a todos los rehenes que mantiene en Gaza, donde gobierna el grupo islamista.

“No estamos de acuerdo con esos comentarios; hemos sido bastante claros al decir que no creemos que se haya producido un genocidio en Gaza”, afirmó el vocero de Blinken y del Departamento de Estado, Matthew Miller, sobre los dichos de Lula.

Más de 29.000 palestinos murieron en bombardeos israelíes y combates en la Franja de Gaza desde que Israel lanzó allí su ofensiva contra Hamas, el 7 de octubre.

Ese día, milicianos de Hamas infiltrados en Israel desde Gaza mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a unos 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.

Además del conflicto palestino-israelí, Brasil y Estados Unidos tienen otros puntos de divergencia. Entre los de mayor relevancia se encuentran la guerra en Ucrania y las relaciones con Venezuela.

Blinken llegó a la capital de Brasil anoche en su primera visita al país sudamericano desde su nombramiento hace tres años. La relación entre Estados Unidos y la mayor economía de América latina mejoró significativamente desde el regreso al poder en 2023 de Lula, quien sucedió al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, cercano a Donald Trump.

Lula, de 78 años, ya viajó a Washington para reunirse con su homólogo demócrata Joe Biden.

Tras el encuentro con Lula en Brasilia, Blinken viajará a Río de Janeiro para participar hoy y mañana en una reunión de ministros de Exteriores del G20 en la que también se espera la presencia del canciller ruso, Serguei Lavrov.

Foto portada: Gentileza IP Agencia de Información Paraguaya.