Luciano Coto debutó en el OFI de la Liga de Grecia

RIO GRANDE.- De jugar varios años en Ciudad Vóley en la elite nacional, a

probar suerte en la B con los entrerrianos de Paracao. De regresar a la A1 para ser

protagonista de la Liga de la pandemia con el debutante absoluto Defensores de

Banfield, a -casi- instalarse en San Juan para ser parte del emblemático e histórico

Obras en la temporada próxima a iniciarse.



Esos fueron los vaivenes de Luciano Coto en su carrera deportiva, tras surgir en

EMEI de esta ciudad (de la mano del profesor Martín Gallardo), y en 2014 (antes de

cumplir 16 años) trasladarse a Buenos Aires para integrar el seleccionado de su

categoría, con el cual jugó el ascenso, y también un par de certámenes

sudamericanos.



Ahora el voleibol lo llevó hasta Europa, más precisamente a Grecia, incorporándose

al OFI, de la isla de Creta, debutando el pasado sábado 16 en la Liga de aquel país,

con una derrota por 3-0 en calidad de local ante el multicampeón Olympiakos (ganó

30 de las 53 Ligas disputadas hasta el momento).



Todo bien

“En el debut personalmente me fue muy bien, por suerte tuve unas muy buenas

estadísticas, fui titular y no salí en ningún momento. El entrenador tuvo confianza en

mí desde el primer momento, y creo haber estado a la altura de las circunstancias.

Jugamos contra el campeón, y no hubo tanta diferencia en los dos primeros sets, al

final del segundo se lesionó nuestro armador, ingresó el suplente, y en verdad

tenemos un plantel corto, con los titulares por un lado, y los suplentes a uno o dos

escalones más abajo. Ahí se notó la diferencia, aunque para ser el debut, estuvo

bastante bien nuestra participación”.



El punta receptor -quien en su paso por los seleccionados y Ciudad también se

desempeñó como líbero, el jugador especializado en defensa- añadió que

“físicamente me siento muy bien, hice un trabajo intenso en Buenos Aires cuando

tomé la decisión de no seguir en Defensores de Banfield, y empecé a buscar club

para la próxima temporada, me puse a entrenar exclusivamente la parte física. Ya

tenía casi todo arreglado con Obras de San Juan, hasta que surgió esta propuesta

repentina desde Grecia, me decidí por esta última. Hablé con la gente de San Juan,

no hubo ningún problema, ellos me bancaron, vieron la situación desde el lado del

deportista, la oportunidad única que se me presentaba”.



Un repaso

A nivel fueguino, Coto tuvo escasa participación en las competencias regionales, por

su partida -siendo menor aún- a Buenos Aires. Integró el plantel campeón en los

Juegos EPaDe (hasta 16 años) de 2012, en Bariloche (Río Grande), formando la

dupla de atacantes más prometedores junto a Brain Ponce, de Universitario.

Meses después, ya con 14 años, fue a los Juegos de la Araucanía (hasta 18 años) en Los Ríos, donde el seleccionado fueguino estuvo lejos de los puestos de avanzada. Y

en noviembre de 2013, en El Calafate, el seleccionado fueguino se colocó quinto,

con 5 victorias y 2 derrotas, una de las mejores actuaciones entre un total de 12

equipos del sur chileno y argentino, cuando se cumplía justo una década del

subcampeonato logrado en Neuquén 2003.



Después, las obligaciones con Ciudad le impedirían estar disponibles para los

Binacionales de Araucanía 2014, Neuquén 2015, Bío Bío 2019 y Chubut 2017.



De isla en isla

“Estoy en la isla de Creta, está a 40 minutos en avión y a 7 horas en barco de

Atenas. El contacto con este club fue por intermedio de una manager italiana

(Chiara), me encontré con ella a través de Marcelo Benavides, un entrenador de

Buenos Aires, a quien le consulté si me podía conseguir algo, una vez que dejé de

jugar en Banfield. El fin de semana antes de viajar me avisó que había salido esto,

que existía la posibilidad de ir a un club de Grecia. Ella se comunicó conmigo, me

mandó el contrato, y que si me gustaba la propuesta me mandaba los pasajes, el club

necesitaba un refuerzo inmediatamente. Lógicamente que lo firmé, las condiciones

eran increíbles, me dan casa, comida y un auto, el pago es en euros, es algo que en la

Argentina ni siquiera se acerca. En cuanto a la Liga, son 8 equipos, y los 4 primeros

juegan por el título, a través de un playoff. Además, los partidos se pueden ver a

través del sitio en youtube del club (Ofivolleyball)”.



El debut

La crónica del encuentro dice que “con superioridad en todas las áreas y con la

eficiencia en el ataque llegando al 60%, Olympiakos derrotó a OFI en Heraklion por

3-0, en 72 minutos, y consiguió los primeros tres puntos del campeonato. El actual

campeón no encontró ningún problema, estuvo constantemente en control del

marcador con la excepción de los primeros puntos del tercer set, donde OFI tomó

una pequeña ventaja 8-7. Liderando Olympiakos estuvieron los dos extremos

Mikhailovic (12) y Peric (18), mientras que en OFI nadie llegó al doble dígito”.

Los parciales fueron de 25-19, 25-16 y 25-15. Coto marcó 6 puntos en 15 ataques.

La Liga continuará el sábado 23.



El entrenador de la OFI, Costas Delikostas, declaró sobre la adquisición del nuevo

fichaje de Luciano Coto: “estoy contento con las características de Coto. No está

entrenado, porque no tenía equipo”.