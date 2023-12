Lucas Garro busca apoyo para volver al Turismo Pista

El piloto fueguino Lucas Garro fue convocado para formar parte del Turismo Pista en la temporada 2024 y podría concretar su regreso a la competencia nacional tras un tiempo de ausencia. Todo dependerá del apoyo provincial para poder cumplir con el requerimiento económico.

USHUAIA.- Luego de haber sido subcampeón en 2013 con el VW Gol en la Clase 3 y repetido dicho galardón en el 2018, pero en la Clase 2, el fueguino Lucas Garro visualiza una chance muy esperada de volver al Turismo Pista.

“Me llamaron hace un par de semanas para decirme que existía la posibilidad, que había gran parte del presupuesto, que no tenía que juntar mucho y eso me motiva a buscar presupuesto para volver. Las ganas no se fueron nunca”, declaró ante la requisa periodística.

Esta convocatoria se suma a la gran alegría de haber sido papá hace pocos días: “Tengo a mi disposición un VW Up para la Clase 2 o un Renault Clío para la Clase 3. El equipo tiene la mayoría del presupuesto concretado y a mí me quedaría el resto, depende de lo que consiga, me subiré a uno u otro auto”, agregó en declaraciones a Fuego Motor.

“La idea es que mi incorporación sirva al resto de los integrantes del equipo, que les sirva la adquisición de datos, por eso, en lo que resta de esta semana, a más tardar la que viene, tengo que definir en qué categoría voy a correr, porque a mediados de enero el equipo quiere hacer las primeras pruebas, teniendo en cuenta que el campeonato empieza el domingo 4 de febrero”, explicó fidelizando que está tocando todas las puertas posibles para concretar el apoyo.

Sin lugar a dudas una noticia que alegra muchísimo a todo el ámbito deportivo de la Tierra del Fuego, que sabe de sus capacidades y, a pesar que el contexto no ayude, sigue soñando con tener representación en las mejores categorías del país.