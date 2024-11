Lucas Alarcón y Nicole Ceballos, en el Torneo Municipal

El Centro de Rendimiento Deportivo (CRD), dependiente de la Agencia Municipal de Deportes, organizó el Torneo Municipal de Levantamiento Olímpico, con amplia mayoría de representantes de las categorías formativas, y la ausencia destaca de aquellos pesistas que por entonces se encontraban en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, en Mar del Plata.

RIO GRANDE.- Lucas Alarcón y Nicole Ceballos se impusieron en Absoluto; Esteban Amarilla y Jazmín Díaz lo hicieron en Sub 20; mientras que Benjamín Garelli y Victoria Ybars vencieron en Sub 17. NICOLE CEBALLOS. Levantó 71 kilos en envión (falló en 77).

En el listado adjunto aparece el desempeño de cada deportista, incluyendo a quien representó (al Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo o al mencionado CRD); su año de nacimiento, la categoría y peso corporal, junto a los tres intentos en arranque y en envión (entre paréntesis se consigan los intentos nulos, y con una X los rehusados). Se añade el peso total levantado, y el coeficiente Sinclair. SUB 15. E.Mendoza (2°), M.Vieyra (1°) y B.Fuentealba (3°).

TORNEO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO OLIMPICO * FEMENINO

Pesista Representa a: Cat. Peso P Arranque Envión Total Sinclair

Pía Acosta (07) CePAR 76,0 72,8 1° 48-51-(54) 70-75-(79) 126 152,527

Jazmín Díaz (05) CRD 71,0 67,5 1° (40)-43-(45) 50-53-55 98 123,546

Nicole Ceballos (96) CRD 64,0 62,0 1° 48-52-57 66-71-(77) 128 169,521

Victoria Ybars (07) CePAR 64,0 61,1 2° 51-(54)-(55) 63-66-(69) 117 156,533

Mía Bustamante (07) CRD 64,0 62,9 — 38-38-(40) (50)-X-X —- ——–

María Mendoza (90) CRD 59,0 58,5 1° 38-42-45 50-55-(60) 100 137,599

Fiorella Perlotti (08) CRD 55,0 52,9 1° 30-33-35 (43)-43-45 80 118,053

Mayra Vieyra (12) CePAR 55,0 54,0 2° 15-20-23 25-27-29 52 75,602

Bian Fuentealba (14) CePAR 55,0 54,0 3° 8-10-12 15-17-20 32 46,524

Eliana Mendoza (14) CePAR 35,0 35,0 1° 8-10-12 15-17-20 32 67,655

Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento, y los intentos nulos. Posiciones: Absoluto: 1.Ceballos; 2.M.Mendoza. Sub 20: 1.Díaz. Sub 17: 1.Ybars; 2.Acosta; 3.Perlotti. Sub 15: 1.Vieyra; 2.E.Mendoza; 3.Fuentealba.

TORNEO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO OLIMPICO * MASCULINO

Pesista Representa a: Cat. Peso P Arranque Envión Total Sinclair

Lautaro Olivera (07) CRD 96,0 94,7 1° 60-65-70 80-(85)-(85) 150 176,119

Dante Coto (13) CePAR 89,0 85,0 1° 7-8-9 9-10-11 20 24,74

Lucas Alarcón (96) CRD 81,0 80,0 1° 55-60-(66) (73)-75-85 145 185,290

Julián Nitor (10) CePAR 81,0 79,0 2° 18-25-28 25-30-33 61 78,499

Benjamín Garelli (07) CRD 73,0 67,9 1° 50-55-60 75-80-85 145 204,661

Matías Nazar (02) CRD 73,0 69,8 — (83)-(85)-(85) 110-115-120 —- ——–

Esteban Amarilla (05) CRD 67,0 62,5 1° 80-84-(87) 105-(110)-(115) 189 282,318

Lautaro Sanz (15) CePAR 67,0 67,0 2° 7-8-9 8-9-10 19 27,056

Benjamín Da Silva (09) CRD 61,0 60,8 1° 45-50-(54) 64-67-70 120 182,836

Nazareno Lagar (12) CePAR 55,0 53,0 1° 10-15-20 13-18-20 40 67,744

Alejo Oyarzo (13) CePAR 55,0 50,0 2° 8-9-(10) 10-15-16 25 44,442

Lorenzo Anchábal (16) CePAR 35,0 27,0 1° 7-8-(9) 9-10-11 19 64,240

Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento, y los intentos nulos. Posiciones: Absoluto: 1.Alarcón. Sub 20: 1.Amarilla. Sub 17: 1.Garelli; 2.Olivera. Sub 15: 1.Da Silva; 2.Nitor. Sub 13: 1.Lagar; 2.Anchábal; 3.Oyarzo; 4.Sánz; 5.Coto.