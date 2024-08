Los menores cerraron su Copa Fin del Mundo

Una nueva edición de la mítica Copa Fin del Mundo de hockey sobre hielo se disputa en la pista Tachuela Oyarzún con el cierre de las formativas con sus campeones, a la espera de que los mayores se midan en busca de la corona.

USHUAIA.- Comenzando el sábado 20 de julio, los 6 equipos que presentaron categorías disputaron sus llaves en la última semana de las vacaciones de invierno hasta la definición por el título.

La organización tenía pautada las finales para el viernes 26, pero por razones externas a la organización (corte de luz en toda la ciudad) se tuvo que modificar el día y horario.

En esta edición 2024 participaron 6 equipos distribuidos por todas las divisionales juveniles (Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16). Además, las categorías infantiles Sub 6 y Sub 8 participaron de manera recreativa.

Los equipos participantes fueron los siguientes: CAU (Club Andino Ushuaia) Blanco, CAU Verde, Vultur (Chile), Pingüinos, Warriors y Los Ñires, destacando la llegada de los compañeros trasandinos para disputar el máximo torneo de la región.

En Sub-10, Los Ñires Chulengo fue el mejor seguido de Vultur y el CAU Blanco, en tanto que Nilo Bergeonneau (CAU Blanco) se destacó como MVP y Teo Bronzovich (CAU Blanco) lo hizo como mejor arquero.

Pasando a la Sub-12, el CAU Verde dominó sobre el CAU Blanco mientras que Los Ñires Castores completó el podio. Tommy Tossen (CAU Verde) fue el MVP y Bautista Beltran recibió el galardón de mejor arquero.

En la Sub-14, el CAU Blanco se tomó revancha del CAU Verde y festejó el título siendo Vultur el tercero en discordia con Matias Daller (Vultur) como MVP y Luca Rovira (CAU Blanco) como mejor arquero.

El dueño de casa, Club Andino Ushuaia, conquistó la corona en Sub-16 por delante de Patagonia y Fusion con la dupla Mauro Doña y Facundo Melchior como MVP en tanto que Luca Rovira recibió el premio a mejor arquero.