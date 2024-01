Los importadores registraron deuda por US$ 21.000 millones

BUENOS AIRES (Telam).- Los importadores inscriptos en el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones registraron deuda hasta el momento por US$ 21.000 millones, informó este miércoles la Secretaría de Comercio.

El registro, a cargo de la cartera de Comercio y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, fue puesto en marcha el pasado 26 de diciembre a través de la Resolución Conjunta 5466/2023, que creó también el Sistema de Estadístico de Importaciones (SEDI).

De los US$ 21.000 millones de deuda registrada has el momento, US$ 16.500 millones corresponden a grandes empresas, US$ 2.500 millones a empresas medianas; y US$ 2.000 millones son de pequeñas y micro empresas.

La iniciativa pretende “conocer y transparentar la deuda real” que las empresas tienen con proveedores del exterior.

Los importadores con deudas con proveedores del exterior tienen tiempo hasta el próximo 24 de enero para completar una declaración jurada y formar parte del padrón, tras una prorroga establecida esta semana

A través de su cuenta en la red social X, Caputo recordó que “la inscripción al Padrón es obligatoria (hasta el 24 de enero) para quienes realizaron importaciones de bienes y/ o servicios hasta el 13/12/23 y no hayan accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones”.

El plazo fue prorrogado a principios de la semana en curso, ya que la fecha tope inicial era el 10 de enero.

Se trata de un trámite obligatorio para todos aquellos que, habiendo realizado operaciones de importación de bienes o servicios hasta el pasado 13 de diciembre, no accedieron al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.

En el caso que el importador ya canceló la deuda con mecanismos que no implicaron giro de divisas, este también deberá anotarse en el registro e informar allí a la operación como “cumplida”.

Este paso permite dar por concluida la operatoria ante las entidades financieras mediante su actualización en el Seguimiento de Pagos de Importaciones (Sepaimpo).

Las operaciones informadas a través de este último método ya superaron los US$ 2.000 millones, indicó Comercio.

Quienes no se incorporen al padrón o falseen la información, no podrán acceder al SEDI “quedando la deuda sujeta a una ulterior evaluación, una vez regularizada la situación”.

Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago de las acreencias en un contexto de alicaídas reservas internacionales

La medida se suma a la decisión del Banco Central (BCRA) de emitir títulos para importadores con deuda comercial pendiente de pago, que se suscribirán al tipo de cambio oficial mayorista y se pagarán en dólares con opción de rescate anticipado.

A través de la Comunicación A “7918”, la autoridad monetaria creó los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un plazo máximo de vencimiento previsto para el 31 de octubre de 2027, los cuales apuntan a despejar el stock de deuda que tienen las empresas, estimado extraoficialmente en más de US$ 60.000 millones.

Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago de las acreencias en un contexto de alicaídas reservas internacionales.