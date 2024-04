Los fans eligieron al mejor actor para interpretar a Saitama en el live action de One Punch Man

Tras las últimas novedades sobre la adaptación de acción en vivo del aclamado anime, los fans encontraron al actor ideal.

El live action de One Punch Man se mantiene firme, mientras se esperan novedades, los fans eligieron al actor perfecto para que se convierta en Saitama.

Para quienes no conozcan, One Punch cuenta la historia de Saitama, un hombre que tras perder su empleo se dedica a perseguir el sueño de toda su infancia: convertirse en superhéroe. Durante tres años entrena sin cesar, obteniendo como resultado, además de la pérdida de su cabello, una fuerza que no conoce límite. Es tan poderoso que solo necesita dar un golpe para liquidar a cualquier enemigo.

No es sencillo que un anime pase a la acción en vivo, especialmente por sus personajes, pero al parecer para One Punch Man y Saitama no será un problema.

Tras el anuncio de que Dan Harmon, co creador de Rick y Morty, y Anne Campbell, serán los encargados del guion para el live action, los fans iniciaron el casting para encontrar al actor ideal. Como una alineación planetaria, estuvieron de acuerdo que un actor, uno relacionado al género de acción, es el único capaz de usar el traje y destruir a los villanos de un solo puñetazo: Jason Statham.

Ante la elección de la estrella de El Transportador, el artista Boss Logic, conocido por sus edits perfectos para series y películas, puso manos a la obra y creó al Saitama perfecto usando a Jason. La respuesta fue inmediata, todos se rindieron ante la creación de Boss Logic y clamaron a Jason Statham como el verdadero One Punch Man.

La película One Punch Man se encuentra en temprana fase de desarrollo, por lo que aún no hay fecha para el comienzo del rodaje y para el estreno.