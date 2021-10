Los elencos de Río Grande separados, los de Ushuaia juntos

Compartí en tus redes!

RIO GRANDE.- Minutos después de las 13:00, se desarrolló del Departamento de Competencias de la

Liga Nacional de Futsal Argentina, los distintos sorteos de las fases regionales que comenzarán a jugarse

desde este jueves, y por la Región Patagónica, los cuatro elencos fueguinos ya conocen su suerte.



Los conjuntos de Río Grande cayeron en zonas separadas, mientras que los dos representantes de Ushuaia

tendrán que jugarse una parada muy brava en el mismo grupo, por lo que el choque entre el Camión

capitalino y Ateneo será para alquilar balcones.



Por la Zona A, Camioneros de Río Grande jugará ante el local Club Social y Deportivo Tehuelche, Las

Lengas de Río Turbio y Maragatos de Carmen de Patagones, campeón de la Liga Rionegrina, y en los

papeles tiene una gran chance de acceder a las semifinales e intentar en ser el único elenco patagónico en

llegar a las tres finales de la Liga Nacional de Futsal Argentina.



Por el Grupo B, ADEFU de Río Grande también evitó jugar ante un conjunto de Ushuaia que a priori

parecen ser los más duros rivales; el Naranja deberá medirse frente a San Esteban de Bariloche, campeón

de la villa turística pero que accedió a esta final tras ser segundo de La Alborada, también en el camino a

las semifinales tendrá que sortear al debutante Independiente de Trelew y a Nattionale de Viedma,

conjunto con experiencia en esta clase de eventos.



Sin dudas que la zona más dura será la C; primero porque cayeron los dos conjuntos de Ushuaia y se sabe

que Ateneo y Camioneros se han preparado muy bien para esta fase y que además llegan con un gran

curriculum por lo realizado en la Copa Argentina de Futsal, donde los dos fueron los mejores ante de los

incidentes del primero ante el Verde de Río Grande.



Pero no sólo el choque entre ellos que se dará el viernes 22 será para seguir de cerca, sino que también los

choques frente a La Alborada de Bariloche quien viene de ganar el clasificatorio local, y Diablos Rojos de

Río Gallegos, que si bien en las últimas semanas no pudo acceder a las finales del certamen local,

cayendo ante Tehuelche, el hecho de ser locales le da un plus a un equipo que tiene varias participaciones

regionales desde el 2008 a la fecha, cuando comenzaron a disputarse los eventos regionales que

clasificaban a los conjuntos patagónicos al viejo Nacional de Clubes.



El sistema de juego será sencillo, jugarán todos contra todos en sus grupos, los tres mejores clasificarán a

las semifinales al igual que el mejor segundo de las tres zonas.



El domingo se jugarán únicamente las dos semifinales; el mejor primero se medirá ante el mejor segundo,

y los dos restantes primeros entre sí, para determinar los dos conjuntos que representarán en la etapa Final

de la Liga Nacional de Futsal Argentina la cual aún no tiene sede confirmada, aunque podría ser

nuevamente en San Juan o también se ha mencionado la posibilidad que se pueda jugar en Buenos Aires.

Las dos sedes establecidas y confirmadas serán el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha, y el

Polideportivo del Atlético Boxing Club.

Los Grupos

Zona A Zona B Zona C

Tehuelche (Río Gallegos) San Esteban (Bariloche) Ateneo (Ushuaia)

Las Lengas (Río Turbio) Independiente (Trelew) Diablos Rojos (Río Gallegos)

Camioneros (Río Grande) Nattionale (Viedma) La Alborada (Bariloche)

Maragatos (Carmen de Patagones)ADEFU (Río Grande) Camioneros (Ushuaia)

El Fixture

Primera fecha – Jueves 21 de octubre

Zona A Maragatos vs. Camioneros (RG)

Zona A Tehuelchevs. Las Lengas

Zona B ADEFU vs. Nattionale

Zona B San Esteban vs. Independiente

Zona C Camioneros (Ush) vs. La Alborada

Zona C Ateneo FC vs. Diablos Rojos



Segunda fecha – Viernes 22 de octubre

Zona A Tehuelchevs. Maragatos

Zona A Las Lengas vs. Camioneros (RG)

Zona B San Esteban vs. ADEFU

Zona B Independiente vs. Nattionale

Zona C Ateneo FC vs. Camioneros (Ush)

Zona C Diablos Rojos vs. La Alborada



Tercera fecha – Sábado 23 de octubre

Zona A Maragatos vs. Las Lengas

Zona A Camioneros (RG) vs. Tehuelche

Zona B ADEFU vs. Independiente

Zona B Nattionale vs. San Esteban

Zona C Camioneros (Ush) vs. Diablos Rojos

Zona C La Alborada vs. Ateneo FC



Semifinales – Domingo 24 de octubre

Juego 1 Mejor primero vs. Mejor segundo

Juego 2 Segundo primero vs. Tercer primero