LoLcito Salvaje: Más que jugar, una forma de ver la vida

Samuel Zambrano, conocido como Arvoinen es el fundador del equipo Naguará, con el que quedaron como campeones del Wild Rift (League of Legends para Android).

RIO GRANDE.– Actualmente, los aficionados a los juegos de video están enfocados en ganar un puesto para los próximos certámenes, con la mira en el Mundial de LoL, que se realizará en China.

“He practicado deporte como judo, rugby, y desde hace 8 o 9 años, practico también deportes electrónicos”, indicó Samuel.

Y agregó: “Sobre lo que son los deportes electrónicos, y el League of Legends en sí, puedo decir que es un juego en el que tienes que utilizar tu cerebro. Tu capacidad analítica, las estrategias, y la rapidez mental, y esta práctica es una manera de desarrollar todas estas capacidades”.

Otra de las características del mundo ambiente gamer, es que combina lo comunitario con un contexto completamente globalizado y remoto: “Hay personas de diferentes partes mundo. Sin las limitaciones de la presencialidad, a las que nos tiene acostumbrados el resto de los deportes. Tenemos deportes electrónicos que literalmente rompen barreras. Va más allá del género, de la apariencia física, ideología. Es una cuestión de tu capacidad mental para la solución de problemas”, indicó Arvoinen.

En cuanto a la popularidad y masividad del juego League of Legends, ambos aficionados explicaron algunas posibilidades que otorga la participación en este tipo de eventos además de la recreación: “En Tierra del Fuego, se realizaron varios torneos, además cuenta con la asociación de deportes electrónicos, con la que se han hecho eventos presenciales. Pero lo que sucedió es que, a mediados de marzo este año, se lanzó la versión de League of Legends, para PC para Android denominado Wild Ritf”, indicó Diego Primavera, uno de los coaches del Naguará, que participa del equipo desde Río Grande.

“Yo creo que League of Legends rompió lo que era considerado un hito en los juegos electrónicos. Los videojuegos predecesores, era de dos tipos: los casuales estilos Pac-Man que no son tan competitivos; luego estaban los MMORPG, que son juegos en los que tú tienes un personaje, vas comprando objetos y evolucionando. LoL es un juego en el que hay una combinación de ambos. En cuestión de 30 o 40 minutos, comienzas a sentir esa competitividad. Porque no solamente interactúas con las personas de tu equipo, sino también de los equipos rivales. Es un ambiente que se hace competitivo. La comunidad está integrada por personas que se divierten jugando entre amigos, como por aquellas más competitivas. Podés compartir localmente, o si avanzas en los torneos, con personas de todo el mundo”, detalló Samuel.

En todos los deportes, el espíritu competitivo, mediado por la solidaridad y el respeto mutuo es característico y hasta irreemplazable. En los deportes electrónicos, dada su condición de actividad remota, se suman otras ventajas: “En LoL, no tenés limitantes como talla, estatura, color de piel. Es un espacio en que se pueden integrar personas de diferentes sectores sociales, religiones, estatus sociales. Y específicamente el Wild Rift, que es el LoL para celulares, que estamos jugando ahora, siento que tiene mucho potencial”, expresó Samuel.

Actualmente Naguará está disputando un torneo regional. Este incluye a toda la zona norte de Latinoamérica: “Tenemos dos jugadores mexicanos, un jugador de Ecuador, unos chicos de Puerto Rico, un chico de Colombia, y yo que soy de Venezuela. Sumado a ellos, tenemos a nuestro analista y coach ontológico argentino, y el estratega del equipo, Cristian de Colombia”, detallaron.

Luego de concretar tres torneos diferentes en la etapa abierta de competencia con la cantidad de puntos que les permitió ser uno de los ocho equipos que luego de enfrentarse entre sí, darán como resultado los cuatro equipos que se enfrentarán a los cuatro equipos vencedores de la región Latinoamérica Sur: “Los cuatro mejores equipos de Latinoamérica del Norte, y los cuatro mejores equipos de Latinoamérica del Sur, se van a enfrentar en un evento presencial en el Distrito Federal, en la ciudad de México. El premio para el campeón en este presencial es un Price pool de 50 mil dólares. El mundial, se realizará en China”, adelantó Samuel.

“Este es un trabajo arduo y vamos fijando metas día a día -dijo-. Ahora en lo que estamos enfocados es en quedar Primeros en la región Latinoamérica del Norte. Lo cual nos garantizaría un spot en la semifinal del presencial. Estamos comprometidos, y trabajamos en entrenar todos los días apostamos a la profesionalización”

Finalmente, el capitán de Naguará, abrió la invitación a personas de todas procedencias y situaciones, para conocer, participar y comprobar las posibilidades que otorgan los deportes electrónicos: “Esta es una oportunidad que hemos esperado mucho tiempo. Siento que los juegos electrónicos, específicamente desde dispositivos móviles, son una nueva manera de ver el mundo. Si no tuviste un día feliz, puede ser un escape en alguna manera. Podés conocer personas que te aprecien como eres y se pueden tener compañeros de equipo con los que intercambiar opiniones, momentos, experiencias. Entonces, va mucho más allá de solo jugar. Invito a las personas que no conozcan mucho sobre este mundo, que se den una pasada, estoy seguro de que no los va a defraudar”.