“Lo que cobran los docentes universitarios no alcanza ni para el alquiler”

La senadora nacional, Cristina López, participó vía Zoom de una reunión de trabajo con los referentes del Sindicato de Docentes Universitarios de Tierra del Fuego (SDUTDF) y el exrector de la UNTDF, Juan Castelucci, para analizar la sanción de la ley de Financiamiento Educativo Universitario que se trataría el jueves.

BUENOS AIRES.- La representante fueguina reiteró su postura a favor y recordó que “la semana pasada teníamos los votos para aprobarla pero los senadores de la UCR y el PRO no dieron quorum. Espero que el pueblo fueguino le pida explicaciones a los traidores a la patria como (Pablo) Blanco, que negocia lo personal y no le interesa la situación de los docentes”, señaló.

“Blanco no camina las calles, no va al supermercado, la gente tiene que saber que vota su representante en el Congreso y espero que el pueblo fueguino le pida explicaciones a los traidores a la patria. Parece que no entendieron el mensaje de la movilización de millones de argentinos en defensa de nuestras universidades públicas”, agregó.

La senadora López afirmó que “siempre tenemos la predisposición de hablar con los fueguinos porque defendemos los intereses de la provincia, de sus trabajadores, de los docentes y los estudiantes. Siempre a favor de la gente, siempre a favor de los que menos tienen. Es muy triste ver que los docentes y los no docentes estén en esta situación. El 85 por ciento está por debajo de la línea de pobreza, lo que cobran los docentes no alcanza ni para el alquiler en Tierra del Fuego”.

En este sentido, también criticó al presidente Javier Milei al considerar que “no le interesan ni los docentes y ni los estudiantes, desconoce el sacrificio que se hace en Tierra del Fuego”.

El gremio SDUTDF, que forma parte de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), es encabezado por su secretaria general Nidia Benítez, quien junto a Cintia Naranjo, Patricia Vara, Joaquín Picon y Mariano Melotto formaron parte del encuentro.

Castelucci le informó a López que “por mandato” de la Confederación General del Trabajo (CGT) están poniendo al tanto de la situación en las Universidades a los senadores de Tierra del Fuego. “Blanco ya mandó a decirnos que no se va a reunir con nosotros, se negó a conversar e interiorizarse”, expresó y agradeció a la senadora López “por seguir muy de cerca el tema educativo y hacer lo que hay que hacer, tomando decisiones a favor de los que menos tienen y a favor de nuestro país”.

Por su parte, Nidia Benítez dijo que la UNTDF “se construyó con muchos profesionales que se radicaron en Tierra del Fuego y que ahora evalúan irse, vamos a tener problemas para hacer la cobertura de espacios educativos. Los sueldos aumentan muy poquito y no alcanza, el panorama es muy incierto”.

“La situación salarial de los docentes y no docentes es crítica y en Tierra del Fuego es peor por el contexto que vivimos. El precio de los alquileres es insostenible y la crisis habitacional afecta muchísimo”, denunció.

Cristina López recordó que “la vigencia del DNU 70/23 impacta en los precios de los alquileres. En el Senado lo rechazamos pero falta que lo haga Diputados”. “Nadie habla ya del DNU”, reclamó.

En tanto, Patricia Vara argumentó que “la decadencia salarial es desde la dictadura militar. Antes un profesor universitario ganaba como un juez. Nada es casual, nos quieren sin educación”. “Tenemos que revertir este proceso. Ya vivimos un 2001 donde veíamos si los chicos comían o no mientras los padres habían quedado afuera del mercado del trabajo”, indicó.

Finalmente, Joaquín Picon agradeció a la senadora fueguina al expresar que “puede contar con este sindicato para defender la educación pública. Gracias por estar a la altura de lo que demanda el pueblo fueguino”.