Líderes mundiales y veteranos de guerra conmemoraron en Normandía el 80 aniversario del Día D

Líderes mundiales y veteranos conmemoraron el 80° aniversario del Día D, aquel épico desembarco del 6 de junio de 1944 en Normandía, cuando más de 150.000 soldados aliados invadieron Francia por mar y aire para expulsar a las fuerzas de la Alemania nazi.

BUENOS AIRES (NA).- En la ceremonia británica de Ver-sur-Mer, los veteranos fueron aplaudidos a medida que iban entrando en el acto para ocupar sus asientos, decorados con amapolas de un rojo intenso. “Quiero presentar mis respetos a aquellos que no lo consiguieron. Que descansen en paz”, dijo el veterano Joe Mines, en palabras leídas por el actor Martin Freeman. “Tenía 19 años cuando aterricé, pero todavía era un niño… Y no tenía ni idea de la guerra ni de matar”, agregó, según reportó la agencia de noticias británica Reuters.

“He intentado olvidar el Día D, pero no puedo”, dijo Ron Hendrey, veterano de la Royal Navy, en palabras leídas por el actor Douglas Booth. “He vivido 80 años desde aquel día, mis amigos han permanecido bajo tierra”. Ambos veteranos estuvieron presentes en la ceremonia.

Con la guerra haciendo estragos en Ucrania, en las fronteras de Europa, la conmemoración este año de este importante punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial tiene una resonancia especial.

El aniversario tiene lugar en un año de muchas elecciones, incluidas las del Parlamento Europeo esta semana y las de Estados Unidos en noviembre. Se prevé que los líderes establezcan paralelismos con la Segunda Guerra Mundial y adviertan de los peligros del aislacionismo y la extrema derecha.

Sonó música solemne y Tom Jones cantó “I Won´t Crumble With You If You Fall”, en una ceremonia a la que asistieron el rey Carlos y la reina Camilla, y el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte.

Carlos, vestido de militar, se mostró visiblemente emocionado al rendir homenaje a quienes participaron en el desembarco, así como a la resistencia francesa.

“Recordamos la lección que nos llega una y otra vez a través de las décadas: las naciones libres deben permanecer unidas para oponerse a la tiranía”, dijo.



“Recemos para que semejante sacrificio no vuelva a repetirse”.

“Nuestra admiración es eterna”, dijo Charles, que habló tanto en francés como en inglés. “Recemos para que semejante sacrificio no vuelva a repetirse”, agregó, según reportó Reuters en su servicio en castellano.

A primera hora del día, al salir el sol en Arromanches-les- Bains, una de las playas en las que desembarcaron las tropas aliadas hace 80 años, una pequeña multitud se filtró en la playa para contemplar una colección de jeeps de la Segunda Guerra Mundial y un vehículo anfibio que desembarcaba con un gaitero tocando una sombría melodía.

Dado que el número de veteranos, muchos de ellos de 100 años o más, disminuye rápidamente, es probable que esta sea la última gran ceremonia que se celebre en Normandía para rendirles homenaje en su presencia.

Unos 200 veteranos, en su mayoría estadounidenses o británicos, participaron en ceremonias a lo largo del día en playas azotadas por el viento que aún conservan las cicatrices de los combates del Día D, la mayor invasión anfibia de la historia, en la que murieron miles de soldados aliados.

En la playa de Omaha, la mayor de las zonas de desembarco del Día D, donde unos 2.400 soldados estadounidenses perdieron la vida el 6 de junio, más de 20 jefes de Estado y de Gobierno tenían previsto asistir a una ceremonia internacional a lo largo del día.

Había lanchas de desembarco en el lugar para recrear parte del desembarco, mientras varios buques de guerra y patrulleras anclaban en el horizonte.

Entre los que iban a participar en las ceremonias se encontraba Bob Gibson, de 101 años, que formó parte de la segunda oleada de soldados que desembarcaron en la playa de Utah, en Normandía.

“Es como si hubiera ocurrido ayer. No se puede creer lo que he visto. Terrible. Algunos de los jóvenes nunca llegaron a la playa principal… a veces te despierta por la noche”, declaró a Reuters.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el canciller alemán Olaf Scholz y muchos otros tomaron parte en la jornada de homenajes. Entre ellos, el mandatario estadounidense, Joe Biden; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; el príncipe Guillermo de Gales y el jefe de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron. Todos ellos fueron recibidos por Macron en la región de Normandía.

Pero Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022, desencadenando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, no ha sido invitada.

“Ucrania necesita el apoyo de los europeos y de los Aliados, como Francia y los demás Estados europeos lo necesitaron para derrotar al nazismo”, dijo un diplomático europeo, subrayando que era importante que Zelenski estuviera allí.

CRÉDITO FOTO PORTADA: Imagen de archivo del presidente francés, Emmanuel Macron (izq), hablando con el primer ministro británico, Rishi Sunak, durante los actos por el 80 aniversario del Día D, en Ver-Sur-Mer, Francia. 6 junio 2024. Foto NA: Chris Jackson/Pool vía Reuters.