Libre y peligroso

Un condenado por golpear a una mujer gozaba de libertad transitoria y en esa condición volvió a castigar a la misma víctima por la que fue llevado a juicio.

RÍO GRANDE.- Diego Martín Barreto, de 33 años, fue detenido en Tolhuin por golpear a una mujer hasta desfigurarle el rostro, hecho que ocurrió el pasado sábado, en el interior de un auto, el cual estaba estacionado en la estación de servicio de esa localidad.

Lo curioso del caso es que Barreto está cumpliendo una condena por hechos de violencia de género, del que resultó víctima la misma mujer que estaba con él en el auto.

La pena aplicada en la condena se agota en julio de 2024. Sin embargo, desde hace un tiempo goza de libertad transitoria, entre los días jueves a lunes, beneficio que fue otorgado por el juez de Ejecución, Isidoro López.

Luego del aviso que dieron los empleados de la estación de servicio a la Policía, los efectivos que se hicieron presentes recibieron de Barreto una identidad falsa, con intenciones de eludir el accionar policial, sin embargo, se pudo establecer que se trata de la persona que tiene antecedentes penales por hechos de violencia a una mujer.

El Juez de Ejecución fue notificado de la conducta del condenado, a quien se le había otorgado el beneficio de salidas transitorias, con la condición de no acercarse a su víctima, no alejarse de la ciudad de Ushuaia y no conducir vehículo.

En vista a que Diego Martín Barreto infringió todas las condiciones que se le impusieron para gozar de semilibertad, el juez Isidoro López resolvió denegar ese permiso extraordinario, por lo que este hombre violento deberá quedar detenido, al menos hasta julio del próximo año.