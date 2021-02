Las películas nominadas a los Golden Globes 2021

COMPARTIR

















Ya está disponible el listado de películas nominadas para los premios Golden Globes 2021 que se entregarán a fines de mes (el domingo 28 de febrero) en una ceremonia que aun no se sabe si será virtual o presencial.

Nominados en ternas de películas:

Mejor película (comedia o musical)

Borat Subsequent Moviefilm Hamilton Music Palm Springs The Prom

Mejor película (drama)

The Father Mank Nomadland Hermosa venganza El juicio de los 7 de Chicago.

Mejor película animada

Los croods 2 Unidos Over the moon Soul Wolfwalkers

Mejor película extranjera

Another Round - Dinamarca La llorona - Guatemala/Francia The Life Ahead - Italia Minari - Estados Unidos Two of Us - Francia

Mejor director

David Fincher - Mank Regina King - One Night in Miami Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago Chloe Zhao - Nomadland Emerald Fennell - Hermosa venganza

Mejor actor – Drama

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom Riz Ahmed - The Sound of Metal Anthony Hopkins - The Father Gary Oldman - Mank Tahar Rahim - The Mauritanian

Mejor actriz – Drama

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom Andra Day - The United States vs Billie Holiday Vanessa Kirby - Pieces of a Woman Frances McDormand - Nomadland Carey Mulligan - Hermosa venganza

Mejor actor – Musical o comedia

Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm James Corden - The Prom Lin-Manuel Miranda - Hamilton Dev Patel - The Personal History of David Copperfield Andy Samberg - Palm Springs

Mejor actriz – Musical o comedia

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm Kate Hudson - Music Michelle Pfeiffer - French Exit Rosamund Pike - I care a lot Anya Taylor-Joy - Emma

Mejor actriz de reparto

Glenn Close - Hillbilly Elegy Olivia Colman - The Father Jodie Foster - The Mauritanian Amanda Seyfried - Mank Helana Zengel - News of the world

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen - El juicio de los 7 de Chicago Daniel Kaluuya - Judas y el mesias negro Jared Leto - The Little Things Bill Murray - On the Rocks Leslie Odom Jr - One Night in Miami

Mejor guión:

Hermosa venganza Mank El juicio de los 7 de Chicago The Father Nomadland

Mejor canción:

"Fight for you" - Judas y el mesias negro "Here My voice" - El juicio de los 7 de Chicago "IO SI (seen)" - The Life Ahead "Speak Now" - One Night in Miami "Tigers & Tweed" - The United States vs Billie Holiday

Mejor banda sonora

The Midnight Sky Tenet Noticias del mundo Mank

Son muy pocas las películas nominadas que pasaron por los cines o que pasarán. La gran mayoría fueron a streaming donde hay presencia de todas las empresas, por ejemplo la de Borat fue a Amazon, la de Hamilton a Disney+, Mank y The Prom son de Netflix y Palm Springs en Hulu.

Otras peliculas como El juicio de los 7 de Chicago o Noticias del mundo fueron originalmente anunciadas para estrenarse en cines pero luego fueron enviadas a streaming. La primera a Netflix y la segunda a Apple TV

Del listado, las que tienen aun chance de estrenarse en los cines que estén abiertos localmente serían:

Nomadland Que figura programada para el 25 de marzo Judas y el mesías negro Que figura programada para el 25 de febrero Hermosa venganza Para el 8 de abril The Father Para el 25 de febrero Los Croods Para el 25 de marzo Tenet Fecha aun no confirmada

Del resto por ahora las distribuidoras no informaron si las tienen o si las piensan enviar a los cines.

Fuente Cines Argentinos