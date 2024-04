Las mujeres en Ushuaia, las inferiores en el Rosas

A las 19:00, en el Microestadio José Cochocho Vargas, de Ushuaia, comenzará el Campeonato de Voleibol Achy Barrientos, organizado por la Liga del Fuego y el Club Amistad con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes.

RIO GRANDE.- El certamen es reservado para la categoría Mayores femenino, con la participación de 9 equipos de Ushuaia (Amistad, Asociación del Empleado Público, Asociación Mutual Policial y Tigre), Río Grande (metalúrgico, Sportivo y Universitario), Río Gallegos (SOEM) y Punta Arenas (CAVH).

El domingo se definirán las posiciones, y la final se jugará a las 18:00.

Apertura AVRG

Por el Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), durante el fin de semana solamente jugarán las divisiones inferiores, en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas, con la siguiente programación: mañana (8° fecha), en Sub 16 femenino, 11:00 Albi (Tolhuin)-ADeFu Amarillo, 12:00 Albi-Casa del Deporte (CdD) y 13:00 Estrella Vóley Naranja-ADeFu Amarillo; y en Sub 18 femenino, 14:00 Albi-Centro Deportivo Municipal (CDM) y 15:00 Albi-CdD.

Y el domingo 14 (9° fecha), en Sub 16 masculino, 11:00 Metalúrgico-Albi y 12:00 Estrella Austral-Albi; en Sub 18 femenino, 13:00 ADeFu-Estrella Vóley; y en Sub 18 masculino, 14:00 Albi-CdD y 15:00 Estrella Austral-Albi.

Primera División

En el marco del Apertura de la AVRG, en Mayores femenino, Metalúrgico superó por 2-0 a Norte Austral, con parciales de 25-19 y 25-18, al cabo de 51 minutos.

También por la séptima fecha, pero en Mayores masculino, Universitario venció en sets corridos a Polo Team, con parciales de 25-15 y 25-15, en 42’ de juego.

La jornada se completó con el triunfo de Metalúrgico Azul sobre WD 40, por el mismo marcador, con parciales de 25-12 y 25-22.

Entre las mujeres, Metalúrgico se escapó rápidamente, y un ace de Corina Mansilla significó el 5-1. Norte Austral sacó provecho por los errores del contrario y logró empatar en 12, e incluso pasó a ganar (15-14) con un toque de Susana Maza. Del otro lado, Araceli Vejar marcó 14 puntos (1 de bloqueo), y liquidó el primer chico.

Se repitió el 5-1 en el segundo capítulo, y el conjunto que se nutre de chaqueñas y tucumanas se adelantó 7-6, con tres remates de Evelín García. Se recuperaron las de la UOM, con las anotaciones de Mansilla y Fernanda Gómez (17-11), el oponente se acercó (16-18), y Cintia Urán colaboró para el cierre definitivo.

En masculino, Universitario y Polo Team protagonizaron un encuentro con muchísimos altibajos, con Ezequiel Wenten (U) y Franco Ybaras (PT) como máximos anotadores, cada uno con 5 puntos.

UNIVERSITARIO 2 – 0 POLO TEAM

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

6.Noriega 2 2 0 4 -2 10.Luna 0 0 0 0 -6

2.Aquino 1 0 0 1 0 6.Polo 0 0 0 0 -4

7.F.Ponce 2 0 0 2 0 4.Flores 0 0 0 0 -4

3.Bercetche 1 0 0 1 0 3.F.Ybars 4 0 1 5 -1

10.Zamudio 3 1 0 4 +1 7.Gómez 0 2 0 2 -3

1.E.Wenten 4 1 0 5 +2 8.Alcaraz 1 0 0 1 -7

5.M.Dacunda 1 0 0 1 -1 5.Maizares 0 0 0 0 -1

8.Nieva 1 1 1 3 -1

9.R.Dacunda 0 0 0 0 -1

E: A.Camisay 15 5 1 21 -3 E: M.Pedrozo 5 2 1 8 -26

Líberos: 12.Romero (-1) (U). Parciales: 1° set: U 25-15 (5-2/10-2/14-6/20-10), en 20’. 2° set: U 25-15 (5-1/10-4/15-8/20-12), en 18’. Puntos: x errores del rival: U 29, PT 22; totales: U 50, PT 30. Duración: 0h42m. Ataques (por 2/3/4/zaguero): U 15 (2/4/9/0), PT 5 (0/1/3/1). Arbitros: Ezequiel Vázquez (1°)/Ignacio Pérez (2°). Categoría: Mayores masculino (7° fecha). Gimnasio: J.M.de Rosas (07/04). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y +/- (balance positivos/negativos).

METALURGICO 2 – 0 NORTE AUSTRAL

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

3.Maite Alvarez 0 2 0 2 +1 10.Agata Frías 2 0 0 2 -3

7.Micaela Roca 0 0 0 0 -3 3.Susana Maza 5 1 0 6 +2

4.Johana Godoy 1 0 0 1 -2 14.Juana Borda 2 0 0 2 -3

12.Valeria Barrientos 2 0 0 2 +1 8.Mónica Sandoval 0 0 0 0 -1

11.Corina Mansilla 3 2 0 5 +1 1.Evelin García 4 0 0 4 +2

6.Araceli Vejar 17 0 1 18 +17 4.Mónica Sosa 2 0 0 2 +2

5.Maia Protti 2 0 0 2 +1

8.Belén Galván 1 0 0 1 -2

9.Cintia Urán 3 0 0 3 0

14.Fernanda Gómez 2 1 0 3 +3

18.Beatriz Romero 1 0 0 1 0

E: D.Ortiz 32 5 1 38 +16 E: A.García 15 1 0 16 -1

Líberos: 1.Jazmín Ortiz, 2.Florencia Averbuj (-1) (M). Parciales: 1° set: M 25-19 (5-1/10-7/14-15/20-16), en 24’. 2° set: M 25-18 (5-1/10-8/15-10/20-16), en 23’. Puntos: x errores del rival: M 12, NA 21; totales: M 50, NA 37. Duración: 0h51m. Ataques (por 2/3/4/zaguero): M 32 (2/6/23/1), NA 15 (5/5/4/1). Arbitros: Ignacio Pérez (1°)/Ezequiel Vázquez (2°). Categoría: Mayores femenino (7° fecha). Gimnasio: J.M. de Rosas (07/04). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y +/- (balance positivos/negativos).

TORNEO ACHY BARRIENTOS

Día Hora C Z Partido

Viernes 12 19:00 – – Inauguración

Viernes 12 20:00 1 B Amistad-Tigre

Viernes 12 20:00 2 A AEP-Sportivo

Viernes 12 22:00 1 B AMP-SOEM

Viernes 12 22:00 2 A Metalúrgico-CAVH

Sábado 13 10:00 1 B Tigre-SOEM

Sábado 13 10:00 2 B Amistad-Universitario

Sábado 13 14:00 1 B Universitario-SOEM

Sábado 13 14:00 2 B AMP-Tigre

Sábado 13 16:00 1 A AEP-Metalúrgico

Sábado 13 16:00 2 A CAVH-Sportivo

Sábado 13 18:00 1 B Amistad-SOEM

Sábado 13 18:00 2 B Universitario-AMP

Sábado 13 20:00 1 A Sportivo-Metalúrgico

Sábado 13 20:00 2 A AEP-CAVH

Sábado 13 22:00 1 B Amistad-AMP

Sábado 13 22:00 2 B Tigre-Universitario

Domingo 14 11:00 1 Sf1 1° Zona A-2° Zona B

Domingo 14 11:00 2 Sf2 1° Zona B-2° Zona A

Domingo 14 13:00 1 7° 4° Zona A-4° Zona B

Domingo 14 13:00 2 5° 3° Zona A-3° Zona B

Domingo 14 16:00 1 3° Perdedores semifinales

Domingo 14 18:00 2 1° Ganadores semifinales

Domingo 14 20:00 – – Premiación

Gimnasio: Polideportivo Municipal José Cochocho Vargas.