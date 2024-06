Las finales provinciales, para Los Cuervos y Repatriados

Los Cuervos del Fin del Mundo (en femenino) y Repatriados (en masculino) ganaron las finales provinciales disputadas anteayer en la Casa del Deporte de Tolhuin.

TOLHUIN (Enviado).- Los Cuervos del Fin del Mundo (en femenino) y Repatriados (en masculino) ganaron las finales provinciales disputadas anteayer en la Casa del Deporte de esta ciudad, entre los campeones del Apertura 2024 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (realizado en Río Grande) y sus pares de los Grand Prix organizados en Ushuaia por la Federación de Handball de Tierra del Fuego. LOS CAMPEONES. Las formaciones de Los Cuervos del Fin del Mundo (mujeres) y Repatriados (varones). Los ushuaienses fueron campeones en Tolhuin.

Las mujeres

En el arranque de la jornada dominical, Los Cuervos (campeón del Apertura) venció por 24-20 (PT: 11-11) a Real Madrid, de Río Grande, a casi un mes de su anterior triunfo (45-43, en tiempo suplementario, en el gimnasio municipal de Malvinas Argentinas).

La lateral izquierdo Rosa Gallegos (CFdM) y su par derecha Estefanía Torres (RM) fueron las máximas anotadoras, con 9 y 7 tantos, respectivamente. Por debajo aparecen la riograndense Camila Ampuero (con 5, también considerada la mejor jugadora del encuentro), y la capitalina Jacqueline Benítez (4).

Claudia Irebig (8) y Camila Medina (7) fueron las mejores asistentes, mientras que debajo de los tres palos la ushuaiense Mara Gallegos tapó el 44 % de los envíos al arco, y Gimena Sala (descalificada en la última acción) concluyó con una efectividad del 36 %.

Real Madrid manejó el trámite en el inicio, sobresaliendo C. Medina y Ampuero. El ganador empató en 7, y dos veces se colocó al frente. Pero las xeneizes, tras la salida por lesión de Jenifer Morales (ST 1:50) estuvieron 8’ sin anotar, y cuando volvieron a convertir se colocaron 17-14, con tres corridas de Torres. Los Cuervos igualó rápidamente, sacó ventaja desde los 7 metros, y lo definió en el cierre con un par de anotaciones de Natalia Pérez. LOS SUBCAMPEONES. Las formaciones de los equipos riograndenses de Real Madrid y San Martín, que de distinta forma cayeron en las finales provinciales.

Los varones

Con el goleo de Miguel Grisamdo (la figura anotó 8 veces), Espinoza (6) y Funes (5), más las asistencias de Vilardel (5), y el más del 50 % de los tiros que atajaron Vidal y Farfán, Repatriados (campeón del GP) superó por 22-16 (PT: 10-7) a San Martín (ganador del Apertura), donde Juan Soria (6) encabezó la ofensiva, y Matías Lupani aportó un 39 % en la valla, La formación sureña siempre fue al frente en el tanteador, siendo de siete la máxima ventaja (18-11). El Decano se recuperó hasta quedar a tres, con sendos pares de goles de Facundo Pérez (el ushuaiense entró cuando iban 18’) y Ariel Herrera (16-19), el el cierre fue todo a favor de Repatriados.

REPATRIADOS (U) 22 – 16 SAN MARTIN (RG)

N°/Jugador G As. N°/Jugador G As.

10.Jorge Vidal -11/29 0 16.Matías Lupani -11/25 1

14.Miguel Grismado 8/12 1 76.Cristian Pérez 1/3 0

4.G.Vilardel 1/6 5 11.Ezequeil Alvarez 1/5 1

8.C.Espinoza 6/12 2 6.Braian Ojeda 0/3 0

15.R.Funes 5/6 0 8.Ariel Herrera 2/4 0

5.F.Avellaneda 1/5 1 4.Juan Soria 6/12 4

16.L.Palavecino 1/2 0 2.Pablo Triviño 0/2 0

1.O.Farfán -5/15 0 82.J.Barría -14/25 0

7.S.López 0/3 1 3.M.Montaña 1/2 0

5.Julián Krum 1/3 1

7.Maxi.Cáceres 0/2 0

15.Diego Cossio 2/4 0

14.Facundo Pérez 2/4 1

E: J.Vargas 22/47 10 E: N.Salinas 16/44 8

También jugó: 9.M.Centurión (SM). No ingresó: 1.N.Pisano (SM).Progresión (c/5’): PT: 2-0/3-1/6-2/6-2/8-4/10-7. ST: 11-8/12-8/16-11/18-12/18-15/22-16. % ataque (goles/remates): Rep. 47 % (22/47), SM 36 % (16/44). % arqueros (atajadas/tiros al arco): Rep.53 % (18/34): Vidal 50 % (11/22), Farfán 58 % (7/12); SM 29 % (9/31): Lupani 39 % (7/18), Barría 15 % (2/13). Penales: Rep. 5 (4 goles: Espinoza y Funes 2; 1 atajado por Barría a Espinoza), SM 4 (Soria: 3 goles y 1 desviado). Pérdidas/Recuperos: Rep. 23/8, SM 24/4. Exclusiones: Rep. 4 (Avellaneda 2; Vidal y Grismado 1), SM 5 (Alvarez 2; Montaña, Soria y Herrera). Amonestaciones: Rep. 1 (Funes), SM 0. Descalificaciones: no hubo. Arbitros: Fabricio Vinderola/Facundo balza (RG). Mesa de control: Valentina Obregón (planillera)/Dalma Montaña (cronometrista). Motivo: Final Provincial ComHandTdF/FHTdF (masculina). Gimnasio: Casa del Deporte, Tolhuin (23/06). Nota: G (goles/remates) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.

CUERVOS FDM (U) 24 – 20 REAL MADRID (RG)

N°/Jugadora G As. N°/Jugadora G As.

12.Mara Gallegos -20/36 0 12.Gimena Sala -24/47 1

4.Jacqueline Benítez 4/11 0 8.Mariela Bertellotti 0/1 0

2.Yoana González 1/2 1 11.Estefanía Torres 7/14 1

19.Claudia Irebig 2/9 8 2.Jenifer Morales 2/2 1

17.Natalia Pérez 3/3 0 14.Camila Ampuero 5/7 0

10.Rosa Gallegos 9/14 3 13.Camila Medina 3/11 7

6.Daniela Salgado 1/2 0 5.Morena Villalba 0/0 0

9.Oriana Stosic 2/2 0 3.Estefanía Medina 1/2 0

11.Romina Fracalossi 1/2 1 10.Belén Guerra 1/3 0

14.Silvia Gawel 1/1 1 15.Valentina Alvarez 0/1 2

16.Cintia Famoso 0/1 0 16.Damiela Benítez 1/5 0

E: Gustavo González 24/47 14 E: Facundo Balza 20/46 12

También jugaron: 9.Zhoe Balza, 18.Yesica Codina (RM). Progresión (c/5’): PT: 1-3/2-4/6-7/9-9/11-10/11-11. ST: 11-12/13-13/14-17/17-18/20-20/24-20. % ataque (goles/remates): Cuervos 51 % (24/47), RM 43 % (20/46). % arqueras (atajadas/tiros al arco): Cuervos 44 % (16/36), RM 35 % (13/37). Penales: Cuervos 6 (4 goles: R.Gallegos 3, Irebig 1; 1 atajado a R.Gallegos; 1 desviado por Benítez), RM 6 (1 gol: Guerra; 1 atajado a C.Medina; 4 desviados por Guerra -2- y C.Medina -2-). Pérdidas/Recuperos: Cuervos 25/7, RM 25/3. Exclusiones: Cuervos 6 (R.Gallegos 2; Fracalossi, Famoso, Irebig y Pérez 1), RM 3 (Villalba, C.Medina, Bertollotti). Amonestaciones: Cuervos 1 (E. G.González), RM 1 (Morales). Descalificaciones: Cuervos 0, RM 1 (ST 30:00 Sala). Arbitros: Nicolás Salinas/Fabricio Vinderola (RG). Mesa de control: Valentina Obregón (planillera)/Dalma Montaña (cronometrista). Motivo: Final Provincial ComHandTdF/FHTdF (femenina). Gimnasio: Casa del Deporte, Tolhuin (23/06). Nota: G (goles/remates) y As. (asistencias); en negativo están los valores de las arqueras; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.