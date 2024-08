Las Copas de Oro, Plata y Bronce de voleibol

En el listado adjunto aparece la distribución de equipos en la segunda etapa de los Juegos Intercolegiales, en la disciplina voleibol.

RIO GRANDE.- De acuerdo a las ubicaciones de la instancia anterior, los elencos volverán a medirse a una rueda, dentro de cada segmento. Los mejores clasificados pasarán a la Copa de Oro, los siguientes ubicados disputarán la Copa de Plata, y quienes hayan sumado menos cantidad de puntos ingresaron a la Copa de Bronce.

Al cabo de la nueva ronda, los cuatro primeros animarán las semifinales de cada sector (1° vs. 4°, y 2° vs. 3°).

Entretanto, mañana, en el Polideportivo del IMA, habrá partidos de handball: 09:00 JIF-Don Bosco (Sub 14 M); 10:15 Don Bosco-CPET (Sub 16 M); 11:30 CIERG-CPET (Libre M); 12:45 Misión-Don Bosco (Libre M); 14:00 Don Bosco-P.Buena (Sub 14 F); y 15:15 P.Buena-Soberanía (Sub 14 M).

VOLEIBOL * SEGUNDA RONDA

Sub 16 femenino (15 equipos): Copa de Oro: Haspen (1° A), Esteban Maradona (1° B), Piedra Buena (1° C), Polivalente (2° B) y CIERG (2° C). Copa de Plata: EMEI (2° A), EPEIM Amarillo (3° A), Antártida Argentina (3° B), CPET (3° C) y Alicia Moreau de Justo (4° B). Copa de Bronce: Juvenil Instituto Fueguino (4° C), Don Bosco (5° A), EPEIM Verde (5° B) y República Argentina (5° C). Sistema: todos contra todos, a una rueda, y luego semifinales (1-4 y 2-3).

Sub 16 masculino (8 equipos): Copa de Oro: Haspen (1° A), EPEIM (2° A), Alicia Moreau de Justo (1° B) y Esteban Maradona (2° B). Copa de Plata: Don Bosco (3° A), Soberanía Nacional (4° A), Antártida Argentina (3° B) y Polivalente (4° B). Sistema: todos contra todos, a una rueda, y luego semifinales (1-4 y 2-3).

Libre femenino (16 equipos): Copa de Oro: Piedra Buena “A” (1° A), Soberanía Nacional (1° B), Haspen (1° C), Cono Sur (1° D) y CPET “A” (2° C). Copa de Plata: CPET “B” (2° A), Alicia Moreau de Justo (2° B), Padre José Zink (2° D), Antártida Argentina (3° A) y René Favaloro (3° B). Copa de Bronce: Esteban Maradona (3° C), Juvenil Instituto Fueguino (3° D), Polivalente (4° A), EPEIM (4° B) y EMEI (4° C). Sistema: todos contra todos, a una rueda, y luego semifinales (1-4 y 2-3).

Libre masculino (11 equipos): Copa de Oro: CPET “B” (1° A), Soberanía Nacional (1° B), Haspen (1° C), René Favaloro (2° B) y CPET “A” (2° C). Copa de Plata: Polivalente (2° A), Don Bosco (3° A), Alicia Moreau de Justo (3° B), Esteban Maradona (3° C), Antártida Argentina (4° A) y EPEIM (4° B). Sistema: todos contra todos, a una rueda, y luego semifinales (1-4 y 2-3).