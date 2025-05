Las Aguilas recuperó la corona en un partidazo ante Colegio

El conjunto Fucsia volvió a gritar campeón, esta vez en el certamen Apertura que organizó la Unión de Rugby de Tierra del Fuego. Fue por un apretado 18 a 14 sobre Colegio del Sur que jugó su mejor partido del año y lo tuvo en jaque el máximo ganador del último lustro. Ahora la disciplina ingresa en receso invernal y por cuatro meses no habrá actividad.

USHUAIA.- El multicampeón del rugby fueguino del último lustro, Las Aguilas, recuperó el cetro perdido el año pasado a manos del Ushuaia Rugby Club y en un partidazo se quedó con el Apertura al derrotar a un dignísimo Colegio del Sur por 18 a 14, para sumar su segundo título consecutivo tras ganar el Clausura del año pasado.

La final se jugó en la cancha del Fucsia por haber sido el mejor elenco de la fase inicial y la misma mostró un lleno casi total, nadie quiso perderse la definición que montó la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, y mucho menos la posibilidad de que Colegio del Sur marque un hito en la historia de este deporte en la Isla.

Y fue justamente Colegio quien sorprendió de entrada jugando en los metros finales del rival y con mucha determinación por parte de sus delanteros quienes fueron víctimas de un penal, y a los 3 minutos Nicolás Leguizamón -top scorer del campeonato-, acertó las haches para colocar el 3-0.

Nada de bajar la intensidad fue la premisa de los Colegiales quienes le sacaron la pelota al rival, no lo dejaron construir y lo confundieron, sobre todo a partir que no estuvieron finos en el lines y perdieron las dos pelotas que lanzaron y en el suelto Colegio fue más y avanzó muchísimos metros.

Sobre los 17 minutos llegó el primer scrum del partido, formación que Las Aguilas suele dominar para comenzar sus ataques, sin embargo al querer pasarlo por arriba, no hizo otra cosa que explotar la formación, y se fue con penal en contra que los volvió a poner en la defensiva y Colegio, a partir de la precisión en las patadas de Leguizamón, logró jugar en los metros final del Fucsia y en dos oportunidades estuvo cerca de ingresar al ingoal pero no pudo dar la puntada final.

Recién a los 28 minutos el full back Leguizamón tuvo la chance de ampliar el tanteador con su pie a la salida de un penal, y estiró la ventaja a 6-0, la cual se amplió tres minutos más tarde cuando volvió a acertar su penal a los palos. El line out fue clave para Colegio del Sur.

Las Aguilas, que se vio sorprendiendo durante toda la primera parte por el juego del rival y carecer de pelotas limpias para atacar, recién encontró el descuento a cinco minutos del cierre del partido a través de un penal anotado por Sebastián Katzman quien volvió a jugar en su antiguo puesto de wing, incluso ya en tiempo de descuento, los dos pateadores, el del local y el del visitante, tuvieron la chance de modificar el 9-3 con el cual se fueron al descanso.

El complemento fue otra cosa, los dueños de casa salieron convencidos en que podían dar vuelta el resultado y comenzar a mostrar la chapa de candidatos que tenían en la previa de la final, y a los 5 minutos de juego lograron el primer objetivo, marcar el primer try del partido y dar vuelta el marcador 10 a 9.

Y el try llegó a partir de una salida rápida a los tres cuartos donde la pelota voló hasta llegar a manos de Targón quien corrió muchísimos metros y fue derribado a pocos metros del ingoal, pero del ruck quien limpió la pelota y se fue por el ciego como si fuera un wing fue el hooker Adam Grageda que desbordó a su marcador, que fue justamente otra primera línea.

Cinco minutos más tarde, Las Aguilas estiró la ventaja, y nuevamente a partir de una corrida de los backs, quien comenzaron a atacar a partir del gran dominio que ejercieron sus forwards en los scrums, y cuando el rival les permitió sacar limpia la pelota o los atacó primero el octavo Lisandro Cisterna para ganar muchos metros o bien salió rápido por afuera, y de otra enorme corrida del centro Benjamín Castro quien llegó a los metros finales con la lucidez suficiente para largar la pelota a su compañero Jeremías Covacich quien se llevó por delante a su marcador para colocar el 15-9.

La fatiga de Colegio promediando la etapa final era evidente, el gran desgaste que habían realizado en el primer tiempo les pasó factura, pero con amor propio y con las mismas armas que en el inicio fueron a vender cara su derrota y a los 28 minutos, tras buenas puntadas de sus forwards, estuvieron a centímetros de apoyar su primer try, pero Las Aguilas sacó sus garras para detenerlos.

Pero tanto insistieron los delanteros Colegiales que tuvieron su premio a los 34 minutos, anotando un try por el ciego, apoyando pegados al touch, lo que dificultó la conversión de Leguizamón, caso contrario, Colegio bien pudo ponerse arriba nuevamente en el marcador, sin embargo quedó uno abajo, 14-15. Cisterna puso a Las Aguilas siempre adelante. (Fotos JCAnoticias).

La salida de media cancha del Fucsia fue alta y muy atrás por parte de Targón, fueron a jugar lo más lejos posible de su ingoal y ya casi en tiempo cumplido consiguieron una nueva infracción que le permitió al pateador Katzman alcanzar tres puntos más y sentenciar la final 18-14, la cual fue festejada con mucha locura, primero porque volvieron a ganar un certamen, segundo porque recuperaron la corona del Apertura, y tercero porque fue una final durísima, tanto o más que la jugada sobre el cierre del año pasado ante Ushuaia donde habían igualado y la misma se definió con disparos de drops a los palos.

Las Aguilas 18 – 14 Colegio del Sur

Hernán Argüello Bariffuzza 1. Nicolino Rodríguez Ordoñez

Adam Grageda Camacho 2. Eusebio Andrés Ojeda

Franco Ferreyra 3. Ignacio Gabriel Ríos

Emmanuel Ibáñez 4. Joaquín Nicolás López

Jorge Efraín González 5. Facundo Martín

Facundo Maximiliano Ercole 6. Gustavo Junior Benítez

Juan Manuel Villalba 7. Gonzalo Nicolás Suárez

Lisandro Cisterna Giuliano 8. Luciano Antonio Sciutto

Guido Simonetti 9. Federico Romero Pino

Agustín Ezequiel Palacios 10. Jairo Emanuel Ríos

Sebastián Katzman 11. Miguel Wilder Navarro

Benjamín Castro Carrillo 12. Alejo San Pietro

Jeremías Covacich 13. Luciano Alejandro Preto

Benjamín Rojas Senesi 14. Leandro Miguel Venegas

Lucas Targón 15. Nicolás Leguizamón

Referee: Juan Manuel Renzone. Jueces de Línea: Ignacio Castro y Matías Cena. Cancha: La Aguilas. Tantos PT: 3′, 28′ y 23′ penales de Nicolás Leguizamón (CdS); 35′ penal Sebastián Leguizamón. Tanto ST: 5′ Try Adam Grageda convertido por Sebastiám Katzman (LA); 10′ Try Jeremías Covacich (LA); 34′ Try Germán Crespo (CdS) y 38′ penal Sebastián Katzman (LA). Ingresaron en Las Aguilas: Lucas Cerra, Franco Rafel Yapura Santana, Ezequiel López, Mijail William Arnez Gómez y Santiago Iván Ramírez. Ingresaron en Colegio del Sur: Sergio David Singh, Alex Iván Quelín Aries, Germán Crespo, Marcos Ezequiel Montagna, Ignacio Hamilton Fotherninghan, Alejandro David Núñez Lugo, Juan Ignacio Etchart y Francisco Orelama. Incidencias: Amonestado Nicolino Rodríguez.

Torneo Apertura – Goleadores

Jugadores Clubes Pts. T. P. D. C.

Nicolás Leguizamón Colegio del Sur 92 5 11 0 17

Walter Kohan Río Grande RHC 70 2 10 0 15

Joshua Kohan Río Grande RHC 50 10 0 0 0

Sebastián Katzman Las Aguilas 50 1 79 1 13

Junior Benítez Colegio del Sur 35 7 0 0 0

Gonzalo Tymkow Río Grande RHC 35 5 0 0 5

Benjamín Rojas Las Aguilas 30 6 0 0 0

Antonio Miranda Universitario 28 1 3 0 7

Exequiel Villarreal Las Aguilas 28 5 0 0 3

Estanislao Lugones Ushuaia RC 24 2 4 0 1

Joaquín García Ushuaia RC 23 1 2 0 6

Lisandro Cisterna Las Aguilas 20 4 0 0 0

Jeremías Covacich Las Aguilas 20 4 0 0 0

Alejandro Núñez Colegio del Sur 20 4 0 0 0

Jork Sánchez Río Grande RHC 20 4 0 0 0

Ignacio Ríos Colegio del Sur 20 4 0 0 0

Bruno Pani Las Aguilas 20 4 0 0 0

* T. Tries, P. Penales, D. Drops, C. Conversiones.

Historial – Primera división

Año/Torneo Campeón Subcampeón

1999 – Apertura Las Aguilas Río Grande RHC

2000 – Provincial Las Aguilas Río Grande RHC

2001 – Provincial Río Grande RHC Las Aguilas

2002 – Provincial Las Aguilas Río Grande RHC

2003 – Apertura Las Aguilas Río Grande RHC

2003 – Clausura Las Aguilas Río Grande RHC

2004 – Provincial Las Aguilas Río Grande RHC

2005 – Apertura Las Aguilas Ushuaia RC

2005 – Clausura Las Aguilas Ushuaia RC

2006 – Apertura Río Grande RHC Las Aguilas

2006 – Clausura Río Grande RHC Ushuaia RC

2007 – Apertura (*) Ushuaia RC Río Grande RHC

2007 – Clausura Río Grande RHC Ushuaia RC

2008 – Apertura Las Aguilas Ushuaia RC

2008 – Clausura Río Grande RHC Las Aguilas

2009 – Apertura Ushuaia RC Río Grande RHC

2009 – Clausura No se disputó

2010 – Apertura Río Grande RHC Las Aguilas

2010 – Clausura Río Grande RHC Las Aguilas

2011 – Apertura Río Grande RHC Las Aguilas

2011 – Clausura Las Aguilas Río Grande RHC

2012 – Apertura Ushuaia RC Las Aguilas

2013 – Clausura Universitario Ushuaia RC 22 – 10

2013 – Torneo de Invierno Río Grande Ushuaia RC 30 – 17

2013 – Inicial Universitario Río Grande 9 – 6

2014 – Apertura Ushuaia RC Universitario 43 – 6

2013/14 Temporada Ushuaia RC Universitario 16 – 13

2014 – Inicial Las Aguilas Río Grande RHC 17 – 14

2015 – Final Ushuaia RC Las Aguilas 17 – 12

2014/15 – Temporada Ushuaia RC Las Aguilas 23 – 20

2015 – Inicial Río Grande RHC Ushuaia RC 19 – 17

2016 – Final Ushuaia RC Universitario PP

2016 – Inicial Ushuaia RC Universitario PP

2017 – Final Ushuaia RC Las Aguilas 10 – 15

2017 – Inicial Ushuaia RC Las Aguilas 19 – 14

2018 – Final Ushuaia RC Las Aguilas 13 – 0

2018 – Inicial Río Grande RHC Ushuaia RC 9 – 5

2019 – Inicial Las Aguilas Ushuaia RC 30 – 16

2019 – Final Las Aguilas Ushuaia RC 30 – 10

2020 – No se disputaron torneo por Pandemia

2021 – Apertura Ushuaia RC Las Aguilas 22 – 11

2021 – Clausura Las Aguilas Colegio del Sur 9 – 6

2022 – Apertura Las Aguilas Ushuaia RC 30 – 8

2022 – Clausura Las Aguilas Ushuaia RC 23 – 6

2023 – Apertura Las Aguilas Ushuaia RC 40 – 21

2023 – Clausura Las Aguilas Ushuaia RC 30 – 24

2024 – Apertura Ushuaia RC Las Aguilas 19 – 13

2024 – Clausura Las Aguilas Ushuaia RC 12 – 12 (1)

2025 – Apertura Las Aguilas Colegio del Sur 18 – 14

* En el Apertura 2007, Río Grande RHC no se presentó a jugar la final frente al Ushuaia RC por estar en desacuerdo con la fecha de disputa, la Unión de Tierra del Fuego coronó al Ushuaia RC.

* PP = Torneo jugado por puntos a dos rondas todos contra todos.

(1). Final definida con patadas de drops a los palos, Las Aguilas ganó 2 a 0.

Torneo Apertura – Posiciones

Pos/Clubes Pts. J G E P Bo. Bd. TF TC

1° Las Aguilas 44 10 9 0 1 7 1 303 82

2° Colegio del Sur 32 10 7 0 3 4 0 279 145

3° Río Grande RHC 32 10 6 1 3 3 1 275 175

4° Ushuaia RC 30 10 5 1 4 2 4 224 163

5° Universitario 7 10 1 0 9 2 1 153 303

6° Tolhuin RC 5 10 1 0 9 1 0 53 419