Las Aguilas le ganó con lo justo al Río Grande RHC

La punta sigue siendo de Las Aguilas quien, pese a no tener un buen juego y ser dominado a lo largo de casi toda la primera etapa, el fin de semana para ellos fue perfecto; mantuvo el invicto al vencer 15-11 al Río Grande Rugby & Hockey Club como visitante, sacó un punto más de diferencia en la tabla de posiciones pese a que ellos no consiguieron el punto bonus, aprovechando la victoria de Colegio del Sur 31-24 sobre Ushuaia Rugby Club.

RIO GRANDE.- En el restante juego Universitario no se baja de la lucha por la segunda colocación, goleó a Tolhuin Rugby Club 38-8 y se juega el todo por el todo el próximo fin de semana cuando visite al golpeado pero siempre dificilísimo Ushuaia RC.

Todos jugadores para el Fucsia, sobre todo ellos mismos quienes llegaron a Río Grande con muchas bajas en su primer equipo, no sólo en su pack de forwards sino también entre sus tres cuartos y cuando parecía que nada de esto los iba a afectar dado que a los 2 minutos ya ganaban 5-0 producto de un try de Efraín González quien se zambulló al ingoal tras varios pick and go generados desde una pelota que recuperaron en ataque a la salida del kick off. Lautaro Urrutia en acción, fue clave para darle una ventaja importante al puntero Las Aguilas.

Pero ese dominio duró esos dos minutos iniciales, desde la misma reanudación de mitad de cancha, el Verde con una gran patada a fondo -aprovechando el viento a su favor que tenía-, arrinconó a su rival en sus propias 22, y rápidamente recuperó la pelota, generó un penal debajo de los palos y a los 4 minutos Agustín Bilardo abrió el marcador para el Río Grande, dejando el score 3-5.

Lejos de relajarse, el dueño de casa volvió a jugar en campo rival, remontó la cancha con una enorme corrida de Toti Kohan por una de las puntas que posicionó a su equipo otra vez dentro de los 22 metros del rival, y a los 8 minutos tuvo otro penal frente a los palos que Bilardo volvió a acertar para pasar al frente en el resultado 6-5.

Las Aguilas, pese a ser dominante en el scrum, no pudo dominar el line out donde perdió varias pelotas lanzadas por ellos mismos -gran labor del saltador Cristofer Bulacio quien manoteó varias pelotas para su lado-, y no tuvo tanto dominio en el maul, donde se sabe que radica mucho de su poderío.

El Verde sobre el cierre de la etapa tuvo dos situaciones claras para anotar su primer try del match, una que fue detenido Kohan a 5 metros del ingoal y otra que sus delanteros no pudieron romper la defensa del Fucsia.

Para el complemento se esperaba la remontada de Las Aguilas, y fue así, desde el kick de reinicio puso a su rival a jugar en sus últimos 10 metros y al minuto con un gran maul estuvo cerca de apoyar nuevamente, pero la férrea defensa del Verde se lo impidió.

Y pese a que ahora el dominio de la pelota era de la visita, la defensa del local se fue haciendo cada vez más dura, y a medida que fueron pasando los primeros minutos el actual puntero se fue desconociendo dentro de la cancha, tanto fue así que el rival comenzó a atacarlo, y a la postre fue lo que mejor le pudo pasar el elenco capitalino dado que ellos estando en defensa encontraron un gran contragolpe de Ramiro Cofreces quien se cortó desde sus 30 metros y corrió por el medio de la cancha para ser detenido en los últimos diez metros, allí generó un buen ruck Las Aguilas y quien tomó la pelota y se metió a pura potencia fue Lautaro Urrutia quien apoyó el try y sumada la conversión de Sebastián Katzman, a los 23 minutos pasó a ganar 12-6

Minutos más tarde, el visitante tuvo un penal frente a los palos, Katzman amplió la diferencia a 3 puntos más, pero en el cierre del partido debió aguantar el asedio del adversario, quien a los 34 minutos logró apoyar un try por intermedio de Jork Sánchez quien por el ciego recibió solo a la salida de un ruck donde el Verde logró meter mucha gente del rival en la formación y sobraron por afuera.

Sobre el cierre del juego, Río Grande RHC entonado puso en jaque el triunfo de Las Aguilas, atacando desde todos los sectores logró que la pelota le llegase al recién ingresado Hernán Acuña quien se llevó varios marcadores por delante y cuando todo parecía que podía generar otra situación clara de try, fue detenido con un buen tackle para sostener la victoria.

El Fucsia ganó y mantuvo la punta y el invicto, pero no jugó bien, y mucho tuvo que ver el rival, el Verde jugó su mejor juego en mucho tiempo y por mucho dominó al puntero del Clausura.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. PJ PG PE PP P.Bo. TF TC

1° Club Las Aguilas 32 7 7 0 0 4 223 52

2° Colegio del Sur 23 7 5 0 2 3 190 123

3° Ushuaia RC 22 7 4 0 3 6 227 92

4° Universitario 18 7 4 0 3 1 132 115

5° Tolhuin Rugby Club 4 7 1 0 6 0 81 345

6° Río Grande RHC 2 7 0 0 7 2 72 197

(P.Bo.) Puntos Bonus.

Próxima fecha

Novena fecha – Sábado 9 de noviembre

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Tolhuin Rugby Club

Ushuaia Rugby Club vs. Club Universitario

Las Aguilas vs. Colegio del Sur