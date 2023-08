Lanzamiento oficial  de los Juegos EPaDe y ParaEPaDe

A las 19:00, en un acto a realizarse en la Fábrica de Talentos, en Ushuaia, se producirá el lanzamiento oficial de los XVII Juegos Patagónicos (EPaDe), que organiza el Ente Patagónico Deportivo, en simultáneo con la quinta edición de los Juegos ParaEPaDe, reservados estos últimos para personas con discapacidad (PCD).

RIO GRANDE.- Ambos certámenes se desarrollarán –por segunda vez en forma completa, la anterior fue en 2017- en Tierra del Fuego, del domingo 3 al viernes 5 de diciembre del presente año. En otras ocasiones (la primera en 2006, la más cercana en 2021), la provincia más austral recibió a algunas disciplinas. LAS ULTIMAS CAMPEONAS. El voleibol (foto principal) en Eduardo Castex 2021 (antes, en Trelew 2010), y el judo femenino en Río Gallegos 2022 (antes, en Bariloche 2019). También subieron a lo más alto del podio el voleibol masculino (Bariloche 2012); el judo masculino (en Comodoro Rivadavia 2014 y en El Calafate 2016); y el atletismo femenino (en Neuquén 2019).

Las autoridades deportivas de las provincias visitantes que integran el EPaDE (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz) llegaron en la víspera a Ushuaia, y desde las 9:00 se reunirán en la Casa del Deporte, siendo recibidos los miembros del Comité Ejecutivo por el gobernador Gustavo Melella, a las 15:00. A esa misma hora, en tanto, se producirán las reuniones de los Comité Técnico Asesor de ambas competencias.

De acá para allá

Mañana, a partir de las 9:00, se sucederán los recorridos por los escenarios deportivos capitalinos: la pista municipal de atletismo Oscar “Cabezón” Oyarzún; la cercana cancha municipal de fútbol Hugo Lumbreras –aún en refacciones-, y la también de césped sintético del Club Atlético de la Educación Fueguina (CAEF), habilitada hace pocos meses; los gimnasios Arquitecto Carlos Lucio Petrina –ubicado en la Villa Deportiva Eva Perón, en la zona del río Pipo-, y Casa del Deporte –de reciente inauguración-; el Natatorio Municipal del Polo Deportivo Héroes de Malvinas –en el Valle de Andorra-; y el circuito de ciclismo de montaña (MTB), en el Cerro Cortez.

Luego la comitiva se trasladará a Río Grande (11:00), almorzando en la Hostería Kaikén (12:30), iniciando –aproximadamente a las 16:00- su recorrida por los gimnasios Jorge Muriel, Escuela N° 2 Doctor Benjamín Zorrilla y Héroes de Malvinas (del Colegio Haspen “Profesor Luis Felippa Coronel”), más los Polideportivos Municipales Carlos Margalot y Alejandro “Guata” Navarro, y el Polideportivo Provincial y el gimnasio auxiliar que se construyen en los terrenos que ocupaba el Campamento Central de YPF.

A las 19:00 está previsto el regreso a la capital provincial, dejando para el viernes 4 (9:00) las reuniones en simultáneo del Comité General Ejecutivo y el Comité Técnico Asesor de ambas competencias, junto a los Jefes de delegación, en la Casa del Deporte, dando paso –a las 10:00- al plenario, con sede en el Hotel Mónaco.

Acá se juega

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Deportes fueguina, Ushuaia recibirá al atletismo, ciclismo, fútbol y natación de los EPaDe, mientras que en Río Grande competirán las demás disciplinas (básquetbol, judo y voleibol), todas en ambas ramas.

Asimismo, los ParaEPaDe (atletismo, boccia y natación, en ambos géneros; y básquetbol mixto 3×3 en sillas de ruedas) se concentrarán en la ciudad de la bahía.

En el cuadro adjunto aparece el historial de campeones de los EPaDe, y el desempeño de Tierra del Fuego entre 2006 y 2022 (con excepción de 2020, cuando los Juegos se suspendieron por la pandemia de covid-19).

Historial Juegos de la Patagonia (EPaDe)

Año Ed. Sede Gral. Atl.F Atl.M Bas.F Bas.M Cic.M Fút.M Jud.F Jud.M Nat.F Nat.M Vol.F Vol.M

2006 1ra. Varias desierto Chubut (5°) Chubut (5°) R.Negro (6°) Chubut (4°) La Pampa (7°) Chubut (5°) Chubut (6°) Chubut (6°) Chubut (NP) Chubut (NP) R.Negro (6°) Neuquén (4°)

2007 2da. Varias desierto Chubut (6°) La Pampa (6°) R.Negro (6°) R.Negro (3°) SUSP SUSP Chubut (s/d) Neuquén (s/d) Chubut (NP) Chubut (NP) R.Negro (6°) Neuquén (6°)

2008 3ra. Varias R.Negro (6°) Chubut (NP) Chubut (6°) R.Negro (6°) Neuquén (5°) Chubut (NC) Neuquén (5°) Chubut (6°) R.Negro (3°) Chubut (6°) Chubut (5°) R.Negro (2°) R.Negro (6°)

2009 4ta. Varias Chubut (6°) Chubut (6°) Chubut (6°) R.Negro (5°) Neuquén (6°) Chubut (NP) Chubut (6°) Neuquén (6°) R.Negro (4°) La Pampa (6°) Chubut (NP) R.Negro (4°) R.Negro (6°)

2010 5ta. Chubut Neuquén (6°) La Pampa (6°) Chubut (6°) Neuquén (5°) Neuquén (6°) La Pampa (NP) Neuquén (6°) Neuquén (4°) Neuquén (2°) La Pampa (6°) La Pampa (4°) T.Fuego (1°) R.Negro (5°)

2011 6ta. Neuquén Chubut (6°) Chubut (5°) Chubut (6°) Neuquén (6°) Chubut (6°) Sta.Cruz (NP) La Pampa (5°) Chubut (5°) Sta.Cruz (5°) La Pampa (6°) Chubut (6°) R.Negro (6°) R.Negro (5°)

2012 7ma. R.Negro R.Negro (6°) Chubut (6°) Chubut (6°) Neuquén (5°) La Pampa (6°) Sta.Cruz (6°) Neuquén (5°) R.Negro (3°) R.Negro (4°) R.Negro (6°) R.Negro (6°) R.Negro (5°) T.Fuego (1°)

2013 8va. La Pampa R.Negro (4°) Neuquén (4) La Pampa (4°) Neuquén (4°) Neuquén (4°) La Pampa (NP) R.Negro (4°) R.Negro (2°) R.Negro (2°) R.Negro (4°) R.Negro (4°) La Pampa (2°) R.Negro (4°)

2014 9na. Chubut La Pampa (6°) La Pampa (6°) La Pampa (6°) Sta.Cruz (6°) La Pampa (6°) Chubut (NP) Chubut (6°) Neuquén (5°) T.Fuego (1°) R.Negro (6°) La Pampa (6°) La Pampa (3°) R.Negro (6°)

2015 10ma. Varias R.Negro (6°) La Pampa (6°) La Pampa (6°) Chubut (6°) Chubut (6°) R.Negro (NP) La Pampa (2°) R.Negro (5°) R.Negro (4°) R.Negro (6°) La Pampa (6°) Neuquén (5°) R.Negro (6°)

2016 11ma. Sta.Cruz R.Negro (6°) La Pampa (6°) Chubut (6°) Sta.Cruz (6°) Neuquén (6°) R.Negro (NP) La Pampa (6°) R.Negro (6°) T.Fuego (1°) R.Negro (6°) R.Negro (6°) R.Negro (6°) La Pampa (6°)

2017 12ma. T.Fuego R.Negro (6°) Sta.Cruz (6°) Chubut (6°) Sta.Cruz (4°) Chubut (6°) R.Negro (NP) R.Negro (6°) Neuquén (4°) Neuquén (2°) R.Negro (5°) Chubut (5°) R.Negro (6°) La Pampa (5°)

2018 13ra. Neuquén Neuquén (6°) La Pampa (6°) Sta.Cruz (6°) Neuquén (6°) Neuquén (6°) R.Negro (NP) Chubut (6°) Neuquén (3°) Neuquén (3°) R.Negro (5°) Neuquén (5°) R.Negro (5°) R.Negro (6°)

2019 14ta. R.Negro R.Negro (6°) T.Fuego (1°) Sta.Cruz (3°) Neuquén (6°) La Pampa (6°) R.Negro (NP) R.Negro (6°) T.Fuego (1°) Neuquén (5°) R.Negro (6°) Neuquén (5°) R.Negro (6°) R.Negro (6°)

2021 15ta. La Pampa R.Negro (6°) La Pampa (3°) Chubut (5°) Neuquén (6°) La Pampa (6°) Chubut (6°) Chubit (5°) R.Negro (2°) R.Negro (2°) Neuquén (6°) R.Negro (6°) T.Fuego (1°) Sta.Cruz (2°)

2022 16ta. Sta.Cruz La Pampa (6°) La Pampa (5°) Sta.Cruz (2°) Neuquén (6°) La Pampa (6°) R.Negro (6°) La Pampa (6°) T.Fuego (1°) Neuquén (3°) La Pampa (6°) La Pampa (6°) La Pampa (5°) La Pampa (6°)

Nota: entre paréntesis aparece la posición de Tierra del Fuego; (NP) no participó; (NC ) no clasificado; en 2006 hubo equipos de fuera de la región en algunas disciplinas; en 2007 quedaron suspendidos los torneos de fútbol y ciclismo, por un accidente fatal en la segunda de las disciplinas; en las dos primeras ediciones no hubo un campeón en la general; en 2013 no participaron Chubut ni Santa Cruz; desde 2021, las mujeres también participan en ciclismo y fútbol; el ciclismo fue de ruta hasta 2021, y de montaña desde 2022. Ciclismo femenino: 2021, 1° R.Negro (NP); 2022, 1° R.Negro (3°). Fútbol femenino: 2021, 1° R.Negro (6°); 2022, 1° R.Negro (6°).