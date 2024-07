“Lamentablemente no escucharon al pueblo fueguino”, dijo Von der Thusen.

El legislador de Somos Fueguinos, Raúl von der Thusen, dialogó con Radio Provincia donde se refirió al reciente llamado a elecciones para Convencionales Constituyentes y cuestionó que, a pesar de estar establecido por la Ley 1529, el Gobierno provincial publicara el Decreto “recién este martes, cuando siempre sostuvimos que el plazo vencía el 26 de julio según la normativa aprobada por mayoría agravada en diciembre del año pasado. Es otra desprolijidad más”.

USHUAIA.- El Parlamentario remarcó que “no solo no supieron explicar en todos estos meses cuál es el objetivo concreto de modificar nuestra Constitución y en qué le cambia la vida a los fueguinos, sino que además comenzaron este debate sin respetar las propias normativas aprobadas por la Legislatura de Tierra del Fuego”.

En este sentido, recordó que “la Ley 1529 -a la que siempre nos opusimos y buscamos que se abrogar- fue aprobada por mayoría el pasado 13 de diciembre y en su articulado establecía que el plazo para la convocatoria vencía a los 210 días que era el día 26 de julio. No escucharon al pueblo fueguino, sino no hubieran convocado a esta reforma constitucional”.

“Por otro lado, tenía razón cuando me expresé en varias oportunidades en relación a que los días eran corridos y no hábiles porque estaba muy claro que debían supletoriamente aplicarse normativas que así lo marcaban”.

“Me queda una duda que es la fecha de publicación que fue el día 30 de julio y el plazo de 210 días se encuentra vencido porque la publicación era era el día 26 de julio”.

Von der Thusen volvió a reiterar que “no se ha escuchado al pueblo fueguino y eso preocupa porque no es que uno, dos o tres decíamos que esto no se tenía que dar por la situación crítica que está viviendo la provincia, sino que nosotros teníamos, primero, por la conversación que tenemos día a día con los vecinos de las tres ciudades de la provincia, pero también tenemos números de encuestas que decían de cada 10 fueguinos 7 estaban en desacuerdo con esta Reforma Constitucional.Constitución de todos los fueguinos y que no sea solamente por el capricho de algunos que están mirando el año 2027.”

“Con respecto al monto que debería erogarse para afrontar las elecciones, Von der Thusen indicó que “hoy una elección no va a costar menos de $2 mil millones de pesos más $1.500 millones de pesos que va a costar poder llevar adelante toda la parte logística y de funcionamiento de esta Convención así que hablamos de $3 mil o $3.500 millones de pesos que van a ser utilizados en un tema que sinceramente no le interesa a nadie, solamente a aquellos que tienen otros intereses que no son los intereses que tenemos la ciudadanía fueguina cuando estamos pensando que todavía tenemos barrios en la provincia que no tienen agua, que toca la bocina el aguatero, y a mi cada vez que digo esto, me da vergüenza, porque cómo puede ser que en nuestra provincia todavía la gente espere al aguatero o espere a un camión que le toque bocina para bajarle una garrafa de gas y en invierno estar rogándole al Gobierno para que le pueda dar un bono más cuando somos la segunda cuenca gasífera de toda la República Argentina donde se extrae este recurso tan importante como el gas; cuando las pensiones RUPE, sus beneficiarios no llegan a los $290 mil pesos por mes”.

El legislador de Somos Fueguinos se preguntó si “¿realmente algunos creen que los fueguinos podemos darnos el lujo de sentarnos -me da vergüenza decirlo- dos meses a filosofar y pensar en la reforma de la constitución cuando tenemos miles de fueguinos sin empleo, sin luz, sin agua y sin cloacas? Esto no puede suceder y de verdad, lo digo como representante de los fueguinos y como político también, porque hago política hace muchísimos años, me da muchísima vergüenza ajena tener que decirles a los fueguinos que tenemos que ir a una elección para reformar una Constitución que no le va a cambiar la vida absolutamente a nadie.”

Consultado sobre de qué manera encarará Somos Fueguinos dicha elección, recordó que “nosotros tenemos una alianza estratégica con Somos Fueguinos que lo preside Liliana “Chispita” Fadul y estamos en conversaciones con las autoridades partidarias para ver qué es lo que vamos hacer. Depende exclusivamente de ellos que son las autoridades. Nosotros tenemos la obligación moral y política de tener que participar porque hay miles de fueguinos que nos pusieron en este lugar hace poquito más de un año y son miles de fueguinos que piensan como nosotros con respecto, entre otros temas, a una reforma constitucional. En honor a ellos tenemos que hacer un trabajo y presentarnos para poder defender la Constitución de todos los fueguinos, eso es lo que más nos interesa.”

Finalmente, advirtió que “yo venía diciendo siempre sobre los meses en los que Tierra del Fuego se va a ver paralizada desde el punto de vista institucional y mucho más en lo que respecta a lo legislativo, teniendo en cuenta que a partir de mañana empiezan todos los partidos políticos y sectores de la provincia a preparase para una elección a convencional cuando todavía tenemos un montón de asuntos para poder tratar y resolverle a la gente y luego de terminadas las elecciones el día 10 de noviembre, son 60 días hábiles más para que se pueda trabajar en esa Convención y luego ¿cuántos días más faltarán? La provincia se va a paralizar a partir del 1º de agosto al día 1º de marzo del próximo año. ¿A ustedes les parece que podemos paralizar una provincia desde agosto hasta marzo?”, concluyó.