La vicepresidenta Harris es la primera opción para reemplazar a Biden en la carrera electoral si se hace a un lado

La vicepresidenta Kamala Harris es la principal alternativa para reemplazar al presidente estadounidense Joe Biden si decide no continuar su campaña de reelección, según siete fuentes de alto rango de la campaña de Biden, la Casa Blanca y el Comité Nacional Demócrata con conocimiento de las discusiones actuales sobre el tema.

WASHINGTON (Reuters /NA).- La actuación torpe, a veces incoherente y ampliamente criticada de Biden en el primer debate contra su rival republicano Donald Trump la semana pasada desató una ola de pánico dentro del Partido Demócrata por preocupaciones de que podría no estar lo suficientemente en forma para cumplir un segundo mandato, y motivó pedidos de renuncia de sus principales asesores.

Algunos demócratas influyentes propusieron alternativas a Biden además de Harris, incluidos miembros populares del gabinete y gobernadores demócratas como Gavin Newsom de California, Gretchen Whitmer de Michigan y Josh Shapiro de Pensilvania.

Pero tratar de eludir a Harris es una ilusión y sería casi imposible, comentaron estas fuentes, que no quisieron revelar su nombre.

Si es nombrada candidata del partido, Harris, de 59 años, se haría cargo del dinero recaudado por la campaña de Biden y heredaría la infraestructura de campaña, apuntaron las fuentes.

También tiene el mayor reconocimiento de nombre entre todas las alternativas y la mayor puntuación en las encuestas entre los demócratas que podrían ser considerados seriamente como candidatos, añadieron las fuentes.

En una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes , Harris estaba detrás de Trump por un punto porcentual con 42% a 43%, una diferencia que estaba dentro del margen de error de 3,5 puntos porcentuales de la encuesta, un resultado estadísticamente tan fuerte como el de Biden.

Además, ya fue evaluada para un cargo nacional y sobrevivió al intenso escrutinio de los republicanos, completaron.

Por otra parte, el representante estadounidense Jim Clyburn, el hombre que fue clave para la victoria de Biden en 2020, le dijo a MSNBC que apoyaría a Harris para que fuera la candidata demócrata si Biden se hiciera a un lado.

“Es prácticamente imposible ganarle la nominación a la vicepresidente”, expresó de su lado Michael Trujillo, un estratega demócrata de California que trabajó para la campaña de Hillary Clinton en 2008 y 2016.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, interpretó el martes que Biden había tenido una “mala noche” en el debate y que seguiría defendiendo su candidatura a la reelección ante el pueblo estadounidense.

La campaña de Biden pidió al equipo de Harris que comentara la noticia.

Los asesores de Harris descartaron cualquier posibilidad de una candidatura demócrata que no incluya tanto a Biden como a Harris.

“La vicepresidenta Harris espera cumplir un segundo mandato con el presidente Joe Biden”, afirmó un comunicado de su oficina.

La campaña de Biden reunió 3.894 delegados tras las primarias estatales, y solo quedan unas pocas docenas de delegados “no comprometidos” pendientes.

Se espera que nominen formalmente a Biden a finales de este mes en una reunión virtual, antes de la convención de nominación de los demócratas en agosto.

“Todos los delegados no son sólo delegados de Joe Biden, son delegados de Kamala Harris”, expresó Trujillo, y agregó que “ella tendrá una delegación considerable y apoyo en los 50 estados desde el primer día”.

Donna Brazile, ex presidenta interina del Comité Nacional Demócrata, quien desempeña un papel clave en el comité en la Convención Nacional Demócrata de este año en agosto, argumentó que la persona que puede intervenir de inmediato, si Biden decide no postularse, es Harris.

“La gente puede tener sueños de otro superhéroe, pero hay un proceso y la última vez que verifiqué que se trataba de una fórmula Biden-Harris, ella era la número dos en la fórmula”, planteó Brazile, y agregó que Biden sigue siendo el candidato del Partido Demócrata y “no se irá a ninguna parte”.

Pasar por alto a la primera vicepresidenta negra y mujer en favor de otro candidato provocaría una reacción negativa de los votantes negros y mujeres, que son clave para cualquier victoria, advirtieron varios estrategas demócratas.

Aun así, Harris fue sido eludida en muchas de las especulaciones desde el debate porque algunos demócratas influyentes tienen poca fe en que pueda vencer a Trump, según cuatro de las fuentes.

Estados Unidos nunca eligió a una mujer presidenta, y Harris pasó gran parte de su tiempo como vicepresidenta luchando por distinguirse en un papel que, por definición, es de apoyo.

Tan solo el año pasado, muchos dentro de la Casa Blanca y la campaña de Biden temían en privado que fuera un lastre para la campaña.

Desde entonces, Harris logró recuperar terreno en la cuestión del derecho al aborto, pero sus índices de aprobación en las encuestas no mejoraron significativamente.

Los índices de aprobación de Harris rondan el 40%, pero según encuestas recientes destacadas por la campaña de Biden, ella y el presidente tienen probabilidades similares de vencer a Trump.

El vicepresidente también fue constantemente blanco de ataques por parte de los republicanos y los medios conservadores, que muchos aliados consideran sexistas y racistas.

Tres donantes demócratas, que recientemente presionaron para que Biden se haga a un lado, también señalaron esta semana que creen que será “imposible” eludir a Harris.

Los donantes habían estado mencionando los nombres de Whitmer y Newsom como posibles alternativas hasta el fin de semana pasado.

“En este momento hay una verdadera conversación en el Partido Demócrata sobre el liderazgo, pero es justo decir, y no estoy entusiasmado con esto… que será imposible ignorar a Kamala”, indicó uno de los donantes.

Otro donante planteó: “Ella no es la elección de nadie, pero sí, es casi imposible”.

Aun así, la campaña de reelección del presidente se mantiene firme, envalentonada por una actuación más contundente de Biden durante un discurso preparado en Carolina del Norte, incluso cuando aumentan los pedidos para que se haga a un lado.

Stephanie Cutter, subdirectora de campaña del expresidente Barack Obama, cuya firma tiene contrato para producir la Convención Nacional Demócrata en agosto, expresó que “el presidente Biden es el candidato y seguirá siéndolo”.

“Para aquellos que buscan algún tipo de pelea entre partidos, tengan cuidado con lo que desean porque eso aseguraría una victoria de Trump”, escribió en un comunicado.

