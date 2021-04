La UOM aceptó el acuerdo de aumento salarial del 35%

COMPARTIR

















La Comisión Directiva de la UOM, brindó una conferencia de prensa para dar detalles de las últimas decisiones del Congreso de Delegados. Anunciaron que se votó a favor de aceptar el acuerdo de un aumento del 35% en los salarios de los trabajadores. En tanto manifestaron que se apelará la decisión de la Justicia de excluir de la tutela sindical al secretario de Organización Miguel Angel Gordillo. En tanto, Oscar Martínez adelantó que llamarán a elecciones para cambiar la conducción del gremio.

RIO GRANDE.- Tal como se había anunciado, en la mañana de este jueves la Comisión Directiva de la UOM, encabezada por Oscar Martínez, brindó una conferencia de prensa en la sede de Córdoba 750 de esta ciudad.

Uno de los puntos que motivó este congreso y la conferencia, fue dar a conocer detalles de la firma del acuerdo salarial con el sector patronal de un 35% de aumento al básico de manera escalonada. En la jornada, los delegados ratificaron por mayoría ese acuerdo. Ante ello, el grupo de trabajadores que el sábado se había congregado en la puerta de las oficinas de la UOM para manifestar su rechazo a este firma, adelantó que el sábado a la hora 11:00 volverán a manifestarse y prometieron sumar muchos más trabajadores.

Un paso al costado

En los últimos días fueron muchos los trabajadores quienes pidieron la renuncia de Oscar Martínez a la conducción de la UOM, luego de haber acordado un 35% de aumento lo que consideraron insuficiente. En respuesta a esos pedidos, el secretario General de la UOM, planteó ante el Congreso su intención de no continuar al frente de la conducción del gremio. Según señaló, se buscará llamar a elecciones en este año. Para ello explicó que durante los próximos dos meses, se trabajará en cerrar algunas cuestiones internas del gremio y, luego se comenzaría a trabajar para definir una fecha concreta para llevar adelante elecciones, con el objetivo de renovar la comisión directiva del gremio de la UOM y evitar una posible intervención. En este marco, Martínez aseguró que dará un paso al costado y que no se presentará como candidato, “excepto que se me lo pidan los compañeros”. Con esta frase dejó una puerta abierta con la posibilidad de candidatearse.

Sin tutela para Angel Gordillo

Otro de los temas que se trataron en el congreso fue la decisión de la jueza laboral Edith Cristiano de excluir de tutela sindical al secretario de Organización de la UOM, Miguel Angel Gordillo. Ante esta situación, los dirigentes gremiales manifestaron su total apoyo a su compañero pero explicaron que no tomarán ninguna medida de fuerza a fin de evitar mayores inconvenientes en la causa aunque adelantaron que apelarán ante las autoridades judiciales. Por su parte, delegados de Mirgor y de IATEC, se sumaron al apoyo a su delegado.

Al respecto, Martínez, indicó que “la posición de la Comisión Directiva de la UOM fue manifestar nuestro total rechazo” y “venimos a hacer público esto porque entendemos que así debe ser” y es por eso que “vamos a acompañar la decisión del compañero que es apelar por todas las vías y alternativas posibles para defender el puesto de trabajo como así también la continuidad en la función como delegado” y argumentó que “los hechos por los cuales está acusado el compañero Gordillo no están debidamente probados”.

Por último se destaca que el panel estuvo compuesto por Miguel Angel Gordillo, Oscar Martínez, Marcos Linares y Juan José Mora, integrante de la organización sindical.