La Superliga, para Rodrigo

El invicto Rodrigo Luna (5/6) –quien entabló con su hermano Agustín y Slenk- ganó la 3° fecha de la Super Liga Austral 2024 “Malvinas Argentinas” (suizo, 6 rondas, 10’), que hizo disputar el Club Ushuaia Jaque Mate, y donde se premió a los primeros cinco en Abierto y en Sub 12.

RIO GRANDE.- Las posiciones generales: 1.Rodrigo Luna 5; 2.Franco Rigante 4,5; 3.Agustín Luna 4,5; 4.Camilo Freiberg 4; 5.Enrique Ochoa 4 (1° Sub 12); 6.Darío Jurado 4; 7.Thiago Slenk 4; 8.Oscar Cardozo 3; 9.Alvaro Ponce (3° Sub 12) 3; 10.Diego Corbacho 3; 11.Fernando Chuburu 3; 12.Walter Aguirre 3; 13.Victoria Yacante 2; 14.Gabriel Labayru 2; 15.Tomás García (4° Sub 12) 2; 16.Gabriel Barcos 2; 17.León Sánchez 1; 18.Dylan Biasioni (5° Sub 12) 1; 19.Angelina López (6° Sub 12) 0,5.