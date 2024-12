La serie de Harry Potter trabaja en el casting para seleccionar a los nuevos Harry, Ron y Hermione

El programa que volverá a contar la historia de Harry Potter, tiene novedades oficiales sobre el rodaje y especialmente sobre el casting.

Esta semana la serie de “Harry Potter” ha estado en boca de todos gracias a los rumores y los posibles fichajes para el elenco. Ahora la remake de la historia del mago de Hogwarts tiene novedades y tienen que ver con el rodaje.

Durante una presentación en la sede de Warner Bros. Discovery en Londres (vía Variety), la showrunner de la serie Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, trajeron nuevos detalles del regreso de “Harry Potter”.

De acuerdo a Gardiner y Mylod, se realizaron audiciones a 32.000 niños y niñas para los papeles principales. Además, comentaron que el equipo de casting está revisando entre 500 y 1.000 cintas de audición por día, así poder ver todas.

Milod agregó que por el momento no se ha tomado ninguna decisión final respecto con el casting, también anunció que el siguiente paso será “realizar un taller con algunos de nuestros candidatos preseleccionados” durante enero.

Otro detalle importante que brindaron los responsables de la remake de “Harry Potter” es que buscarán las edades canónicas correctas para los personajes. Por ejemplo, los padres de Harry, James y Lily, tenía 21 años cuando fueron asesinados.

Mylod agregó que para los personajes adultos, está buscando continuar con la tradición de “actores de teatro brillantes en el Reino Unido”, mientras que las estrellas jóvenes serán recién llegados con poca y nula experiencia.

La showrunner explicó que que la serie profundizará en los arcos de los personajes y que también se explorará más los misterios de Hogwarts, incluyendo su personal. Por su parte, Mylod tocó el tema de la saga original del cine, diciendo que la intención de la serie no es deshacer lo logrado, sino evolucionarlo. Respecto a los sets, comentó que no quieren meterse con el Gran Comedor, pero que sí expandirán la arquitectura del mítico colegio de magia y hechicería. Wands at the ready.



The upcoming HBO Original Series, #HarryPotter, will be filming at Warner Bros. Studios Leavesden with production beginning in Summer 2025 and coming to Max. pic.twitter.com/6JSOA20w52— Max (@StreamOnMax) December 5, 2024

Por último confirmaron que la serie de “Harry Potter” encenderá sus cámaras durante la temporada de verano (boreal) de 2025. Además, que el rodaje tendrá lugar en el mismo sitio donde se hicieron las ocho películas de la saga, en Studios Leavesden.