La senadora López y el legislador Pino homenajearon a más de 500 mujeres de Tolhuin

La senadora nacional, Cristina López y el legislador provincial, Juan Carlos Pino, encabezaron un homenaje para más de 500 mujeres tolhuinenses en el gimnasio de la escuela Trejo Noel. En el marco del Mes de la Mujer, se reconoció la labor de mujeres referentes en diversos ámbitos de la sociedad fueguina y se renovó el compromiso de trabajar en políticas públicas con soluciones concretas para los vecinos y vecinas.

TOLHUIN.- “Cuando uno promete una palabra, la tiene que cumplir. Nosotros dimos nuestra palabra, les dijimos que íbamos a abrir un centro cultural y hoy hay un Centro Cultural, Social y Político en Tolhuin por donde han pasado más de 2.000 personas desde diciembre”, destacó Pino.

En este sentido, el legislador remarcó que “la senadora que lleva adelante la defensa de los derechos de los fueguinos y fueguinas es Cristina López, que se ha sentado en una banca en el Senado a reclamar lo que le corresponde a Tierra del Fuego: la defensa de la ley 19.640, el subsidio del gas, el subsidio del transporte y el mantenimiento de la Ruta 3”. La senadora López afirmó que “nosotros creemos que desde la política podemos modificar y poner, como siempre digo, un granito de arena para poder cambiar las cosas”.

La senadora fueguina agradeció a las mujeres de Tolhuin porque “sus palabras me llenan de fuerza, me hacen sentir muy emocionada y halagada. Muchas me dijeron que me van a seguir acompañando. Yo les puedo asegurar que esta banca la vamos a honrar y vamos a defender el derecho de cada una de ustedes”.

“Les puedo asegurar que vamos a tratar de que todas las leyes sean a su favor y no en contra, como hasta el momento. No me esperaba un recibimiento de esa forma, no me imaginaba tanto cariño. La verdad que nos impulsan para seguir trabajando por la provincia de Tierra del Fuego”, finalizó.

En tanto, el legislador dijo sentirse “agradecido porque cuando vine a Tolhuin nos encontramos con un hermoso grupo que nos acompañó. Les queremos agradecer a todos los integrantes de nuestro Centro Cultural en Tolhuin, que nos acompañaron a visitar a cada vecina y vecino para poder lograr esas bancas en la Legislatura provincial”.

Además, insistió con el compromiso de dar un servicio y soluciones reales a la comunidad: “Queremos dejar un mensaje para todas ustedes en este Mes de conmemoración de la Mujer: hemos tenido una larga carrera política, y muchos nos preguntan por qué fuimos electos. Lo primero que debemos decir es que hay muchos que han sido dirigentes… pero debemos preguntarnos ¿Qué le dejaron a la provincia, a la ciudad? Cuando uno ocupa un cargo tiene que dejarle soluciones concretas para los vecinos y vecinas”.

Por último, reconoció la labor de la mujer: “cada vez que hay una crisis económica, las mujeres siempre llevan adelante las soluciones, se la rebuscan para que esa canasta familiar llegue a la casa y puedan comer. Debemos buscar lo que todos queremos: queremos salud, queremos educación, pero sobre todas las cosas, queremos la vivienda y la seguridad”.