La Selección Argentina es la más egoísta del mundo

La Selección argentina consiguió un nuevo título, el cuarto consecutivo, luego de vencer a su par de Colombia en la final de la Copa América.

BUENOS AIRES (NA).- Los dirigidos por Lionel Scaloni son egoístas. Quieren todo para ellos, ganan todo trofeo que se les cruce y no dejan nada para el resto.

Esto empezó en 2021 con la Copa América que se llevó a cabo en Brasil, con la que cortó una larga sequía de 28 años sin títulos.

Y a partir de allí, no paró. A esa copa le siguió la Finalissima, en la que golearon 3-0 a Italia y luego el Mundial de Qatar 2022, donde ganaron una de las mejores finales de las que se tenga recuerdo, ante Francia.

Luego de la gesta mundialista, la gran preocupación era que esta camada de jugadores perdiera el “hambre” de gloria. Que se relajen y le permitan a alguna selección ganar un torneo. En el inicio de la Copa América parecía que esto era una posibilidad, ya que se veía a la “Scaloneta” ganando en la fase de grupos pero sin lucirse. Ni hablar ante Ecuador, donde estuvieron contra las cuerdas pero apareció el “Dibu” para salvar las papas.

Recién en las semis ante Canadá se vio una gran mejoría en el nivel de los jugadores de la “Albiceleste”, que volvieron a mostrar similitudes a lo que hicieron en Qatar 2022. Abrieron el marcador en el primer tiempo, liquidaron el asunto en el complemento y se terminaron floreando ante un combinado norteamericano que no encontraba respuestas ante los campeones del mundo.

Y en la final pasó lo que tal vez muchos suponían. La Selección salió con el cuchillo entre los dientes para ganarle a Colombia, que había demostrado un grandísimo nivel a lo largo de toda la competencia y se presentaba como la gran amenaza para las ilusiones argentinas.

Otro incentivo que tenían los representantes nacionales era que se trataba del último partido de Ángel Di María, uno de los jugadores más importantes en la historia de la “Albiceleste”.

¿Y qué pasa cuando las cosas no le salen a Messi? Nada, porque estos jugadores lograron lo que durante más de 10 años no se había conseguido: no ser “messidependientes”. Esto no es una crítica al mejor jugador de todos los tiempos, sino para destacar cómo pudieron salir adelante cuando estuvo lesionado, cuando se perdió un partido y cuando jugó ante Ecuador con el miedo de resentirse de su molestia en el aductor de la pierna derecha.

Es por esto, y mucho más, que la Selección argentina es la más egoísta del mundo: gana todo lo que juega, quiere todo para ella y no deja que nadie se quede con algún trofeo.

La más ganadora

La Selección argentina es la máxima ganadora de la Copa América, con 16 torneos, luego de consagrarse campeón, en Estados Unidos, tras ganarle por 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez, en el alargue, y superó a Uruguay, que tiene 15 títulos.

Argentina había igualado a la “Celeste”, en 2021, cuando le ganó a Brasil, en el Maracaná, por 1-0 con un gol de Ángel Di María. Ahora, de la mano de Lautaro Martínez, quien finalizó como goleador del torneo, lo pasó en copas.

Además, es la segunda selección en la historia en conseguir la “Triple Corona”, tras salir campeón de dos Copas Américas (2021 y 2024) y un Mundial (2022), de manera consecutiva. La otra selección que lo consiguió, fue España entre los años 2008 y 2012 donde ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).

Así quedó el podio de los ganadores de la Copa América.

Argentina (16): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993, 2021 y 2024.

Uruguay (15): 1916; 1917; 1920; 1923; 1924; 1926; 1935; 1942; 1956; 1959 -II-; 1967; 1983; 1987; 1995 y 2011.

Brasil (9): 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 y 2019.