La presidenta de México considera «inentendibles e innecesarios» a los aranceles impuestos por Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demostró «inentendible e innecesario» incrementar los aranceles de los productos que se importan desde México hacia los Estados Unidos.

MEXICO (Xinhua/NA).- En sus redes sociales, la mandataria mexicana señaló que, luego de sostener una serie de reuniones entre altos funcionarios de México y Estados Unidos, «se había llegado a una serie de acuerdos». «Por eso, no entendemos y, además, no creemos que sean necesarios estos aranceles», aseveró.

Indicó que esta medida es unilateral y afectará a las empresas que están en México, así como al pueblo mexicano, pero afectará también al pueblo de los Estados Unidos, incrementando los precios de muchos de los productos que se fabrican en el país latinoamericano.

Asimismo, Sheinbaum anunció que buscará el diálogo con el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, aclaró que México es una «nación libre, independiente y soberana».

Sheinbaum reiteró su llamado al pueblo de México para asistir el domingo 9 de marzo al Zócalo capitalino y escuchar el mensaje que dará en torno a las medidas para hacer frente a la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México y Canadá impuestos por los Estados Unidos.

Por otra parte, políticos y empresarios respaldaron al Gobierno mexicano frente a la cuestión de los aranceles.

En una declaración conjunta, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Industria Nacional de Autopartes, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones expresaron «su profunda preocupación» ante la entrada en vigor de los aranceles este martes.

Sheinbaum convocó a la población, incluidos a los connacionales radicados en los Estados Unidos, para defender la soberanía del país y hacer un frente en contra de la decisión «unilateral» de su homólogo estadounidense Donald Trump de imponer un 25% a las exportaciones mexicanas, pese al Tratado Comercial que existe entre ambas naciones.

«Hago un llamado al pueblo de México, a todas ya todos, a enfrentar juntos este desafío. A mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía», expresó la mandataria mexicana desde el Salón Tesorería de palacio Nacional en Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina anunció que su Gobierno responderá con medidas arancelarias y no arancelarias contra los Estados Unidos, por lo que convocó a una asamblea pública en el Zócalo capitalino para informar de las acciones.

«Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es, de ninguna manera, el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo; es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones», argumentó.

De igual forma convocó a los mexicanos radicados en los Estados Unidos para enviar cartas a los congresistas y al propio Gobierno estadounidense con la finalidad de explicar las graves afectaciones que provocarán los aranceles.

Pero aclaró: «A nosotros nos corresponde respetar al presidente Trump, finalmente es electo por su pueblo y nos toca respetarlo, aunque no estemos de acuerdo en muchas de las decisiones que toma, particularmente las que afectan a México».

Y ocntinuó: «Buscamos siempre un diálogo, una coordinación, siempre. Independientemente de cualquier tema nosotros tenemos que buscar la coordinación, además por la protección también de los mexicanos que están del otro lado de la frontera, que es muy importante para la propia economía de los Estados Unidos».

«Vamos a salir, cualquiera de las circunstancias adelante, porque lo mejor de todo es nuestro pueblo, lo mejor, siempre», agregó Sheinbaum.

Dentro de su conflictiva con los Estados Unidos, el Gobierno de México expuso este martes ante la Suprema Corte de ese país vecino sus argumentos en la demanda que sostiene contra fabricantes y distribuidores de armas instalados allí.

Los acusa de incurrir en prácticas comerciales que facilitan el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demostró «inentendible e innecesario» incrementar los aranceles de los productos que se importan desde México hacia los Estados Unidos. FOTO: XINHUA/NA