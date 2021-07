“La paleta de las letras” será presentado en sociedad

Compartí en tus redes!

0 shares Facebook

Twitter

Email

Print

Este miércoles se presentará en sociedad el ensayo pedagógico denominado, “La paleta de la letras” del joven riograndense Marcelo Nitor. El acto se llevará adelante en el I.S.E.S. “Padre Miguel Bonuccelli”, Salón Reyneri de Alberdi 368, este miércoles a las 19:00. Los interesados deberán inscribirse vía on line para presenciar la presentación. Según comentó, “el objetivo de mi libro es el de darle otra mirada a la literatura infantil y busca incluir el lenguaje visual a la interpretación de los textos”.

RIO GRANDE.- De la mano de Marcelo Nitor, un joven riograndense de 26 años, se presentará en sociedad “La paleta de las letras”, un excelente trabajo gráfico que busca incorporarse en el mundo de la literatura fueguina. El acto se llevará adelante en el I.S.E.S. “Padre Miguel Bonuccelli”, Salón Reyneri de Alberdi 368 el miércoles 14 a las 19:00.

En el marco del aislamiento por coronavirus, la presentación se llevará adelante con protocolos de distanciamiento y de cantidad de personas. Es por ello que los interesados en participar del acto de presentación, deberán hacerlo con inscripción previa vía on line en el limk: https://forms.gle/EfgSPjStsR1nuBLv9

Cabe destacar que “La paleta de las letras” es un ensayo pedagógico que tiene 120 páginas con formato sencillo, acompañado de ilustraciones que hacen de su lectura una experiencia placentera. La primera tirada tiene 70 ejemplares.

Al anunciar su libro, respecto, Marcelo Nitor, el autor de la obra, explicó que “la iniciativa de escribir un libro o este libro en particular, surge a partir de las relaciones que encontraba entre los textos que leía para enriquecer las clases que daban los talleres de literatura y artes visuales en el trabajo y con los marcos teóricos que abordaba en la facultad”.

El docente explicó que “en un momento determinado me di cuenta que había conceptos que son importantísimos para enriquecer la literatura en el habla pero que no se trabajaban del todo en la didáctica” y entendió que “cuando uno piensa en las prácticas del lenguaje se piensa mucho en el lenguaje verbal, en la lengua escrita u oral pero no se trabaja mucho en otro lenguaje que es el visual y que es igual de valioso para la interpretación”.

Público objetivo

El objetivo que persigue la obra es el de buscar un marco teórico para enriquecer la enseñanza de la literatura en el aula a partir de brindarle un papel importante a la imagen, el color, y a cómo ese conjunto puede llegar a construir sentido en las interpretaciones del lector.

Este libro está dirigido a docentes y toda persona que tienen como práctica la lectura hacia los niños. También pone en un lugar preponderante a los estudiantes del profesorado del nivel inicial y primario. “Como dice el título “La paleta de las letras” busca darle un papel más protagónico al lenguaje visual siempre pensando en enriquecer la enseñanza y el abordaje de la literatura en el habla por eso es subtítulo reza “Saberes para enriquecer la literatura en el habla”.

El libro toma al poder del color y al rol de la ilustración en la literatura y la importancia del lugar que se le debe brindar.

En primera persona

“Lo que hago es hablar un poco sobre los inicios de la literatura infantil de nivel general en la que se citan diversos autores. También doy como un paneo sobre la literatura infantil argentina y hay un abordaje de perspectivas sobre la ilustración infantil literaria y también de cómo se la incorporó y la importancia que se le dio y a cómo lo ven los ilustradores actuales”.

Entre otras cosas, la obra aborda el desarrollo de la niñez a partir de lo que son los aspectos que influyen en la literatura como también los distintos tipos de textos que pueden citarse en el aula, los itinerarios de lectura a modo de estrategia docente para poder desarrollar capacidades lectoras en los niños, la preparación y elección de cada cuento, los aspectos que se deben tomar en cuenta y hay un apartado especial de lo que implica los colores en comparación de ilustraciones de una misma historia en la que se analiza la paleta y la estética de la imagen. Sobre este punto, Nitor aseguró que “si un libro no cuenta con buenas ilustraciones, se puede recurrir a lo que yo llamo “soportes literarios” que pueden ser enmarcados en objetos lúdicos que son formas de presentar un cuento pero de manera diferente que puede ser a través de títeres o cuentos redondos”. El libro propone además actividades para poder trabajar con los diferentes textos.

El fin y el principio

Finalmente la obra de Marcelo Nitor aborda el momento post lectura y se centra en las preguntas que se hacen para poder llegar a una significación y una interpretación completa de la lectura a partir de una serie de preguntas que están como diagramadas a niveles de comprensión lectora como es el literal, diferencial y el crítico y cómo trabajar todo ese conjunto con el objetivo de enriquecer la lectura para ayudar a que el alumno se vaya dando cuenta de un montón de cosas que tiene que ver con el uso de la lengua y sus manifestaciones estéticas y sociales.

Del autor

Marcelo Nitor nació en Río Grande, tiene 26 años, es profesor de Educación primaria y estudiante del Profesorado de Artes Visuales. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Provincial N° 23 “O.E.A.” y el nivel secundario en el Colegio Provincial Haspen “Luis Felippa Coronel”. Se formó como docente en el I.S.E.S. “Padre Miguel Bonuccelli”.

Una de las frases destacadas de Nitor reza que “no es casualidad que los libros puedan tomar la forma de las mariposas”, siempre pensando a la literatura como un vuelo hacia la libertad.

Prólogo

El prólogo de “La paleta de las letras”, estuvo a cargo de la docente y museóloga Patricia María Irurtia. La docente cuenta con una amplia trayectoria marcada por la memoria, el amor y lucha, dejó huellas en más de un fueguino. Es la fundadora del primer museo escolar de nuestra ciudad llamado Akawahia Yourka (espíritu de lucha de un hermano).

En el año 2014, Patricia fue docente destacada a nivel nacional con el reconocimiento al Buen Educador en representación de Tierra del Fuego. Actualmente es directora de la escuela provincial N°20 Angela Loig. “Ella me formó en la didáctica de las Ciencias Sociales”, rescató Nitor.

Para los interesados

Quienes deseen adquirir uno de los ejemplares de libro “La paleta de las letras”, los interesados se deberán contactar con Marcelo Nitor al mail: [email protected].