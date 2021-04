La ministra Di Giglio dijo que “en nuestra provincia nunca dejamos de tener transmisión comunitaria”

COMPARTIR

















Para la Ministra de Salud de la provincia los contagios continuarán avanzando. Esto se debe a que continúa la transmisión comunitaria. Destacó la campaña de vacunación que se lleva adelante y el bajo nivel de ocupación de camas en los hospitales.

USHUAIA.- Tras el avance de contagios de Covid en toda la Argentina y del cual Tierra del Fuego no se encuentra ajena a la situación, se han comenzado a adoptar nuevas medidas de restricción, principalmente en la circulación nocturna.

A raíz de ello, la ministra de Salud de la provincia, Dra. Judith Di Giglio, reconoció que existe una curva de aceleración de contagios “muy importante” a nivel nacional, sobre todo en los grandes conglomerados. “En relación a nuestra provincia, nunca dejamos de tener transmisión comunitaria, el virus nunca dejó de circular”. Aclaró que en la actualidad se cuenta con una aceleración de casos, principalmente en la capital provincial durante las últimas semanas, “y ahora en la ciudad de Río Grande y Tolhuin”.







La Ministra explicó que desde la cartera se monitorea “no solo la cantidad de casos, sino que monitoreamos sobre todo la ocupación de camas, que en este momento continúa siendo estable”.

En relación a los contagios y la situación que se vivió tras el fin de semana correspondiente a Pascuas, la Dra. Di Giglio aclaró que “el turismo cuidado no genera un aumento de casos. El problema no fue el turismo interno, sino las reuniones familiares”. La Ministra resaltó que todas las personas que cuentan con síntomas leves y que no han cumplido con los aislamientos, minimizando la situación, han mantenido encuentros en la iglesia, en el gimnasio y luego en las reuniones familiares. De esta forma, la velocidad del contagio por transmisión se ha visto aumentada “y se puede observar en el crecimiento de casos de los últimos días. Si tenemos a una persona contagiando a tres, la semana que viene vamos a tener tres personas contagiando y no una y así se va multiplicando y va aumentando la curva de transmisión”.

Por otro lado, la Ministra explicó que se continuarán con los controles de cumplimiento de protocolos. “Se recomienda postergar los cumpleaños, los eventos sociales y mantenernos en nuestra burbuja”; en caso de incumplir dichas restricciones, se solicita comunicarse al 101 para denunciar ante la presencia de este tipo de eventos.

Finalmente y ante el crecimiento de casos, la Di Giglio descartó cualquier tipo de endurecimiento de medidas dentro de la provincia, haciendo hincapié en reforzar la campaña de vacunación. “En nuestra provincia estamos vacunando a mayores de 60 y ya hemos vacunado a más de 12 mil personas. Creemos que esto se va a demostrar en la mortalidad y en la internación”. Asimismo, explicó que se encuentran realizando un seguimiento sobre todas aquellas personas que se encuentran infectadas con el virus y que ya habían recibido la vacuna, ya que se registraron muertes en personas inoculadas. En Tierra del Fuego se registraron tres casos, aclarando que las víctimas fallecieron previo a cumplirse los 21 días en que la vacuna comienza a brindar los anticuerpos necesarios para evitar sufrir cuadros de gravedad y generar inmunidad.