La hija del detenido Carlos Pérez no es Sofía Herrera

Fue confirmado por la justicia fueguina que la hija de un hombre detenido en Corrientes por el reconocido caso Loan, no es Sofía Herrera.

RÍO GRANDE.- Fue confirmado desde el Juzgado local, la desestimación de la hipótesis de que la hija del ex capitán de Navío Carlos Guido Pérez, uno de los detenidos en el marco del caso del niño correntino, Loan Danilo Peña (5), era Sofía Herrera, la nena desaparecida en esta provincia en el año 2008.

“Igual se continúa con la investigación, porque si bien esta niña no sería Sofía no se puede descartar que el padre, como estuvo en Ushuaia, no haya tenido que ver o pueda estar vinculado a algún grupo de personas dedicadas a trata de personas y que pudo haber tenido algún tipo de participación en el eventual desaparición de Sofía”, explicó al respecto el fiscal Mayor, Martín Bramati.

Días atrás y tras solicitar al juzgado actuante en la provincia de Corrientes, medidas por el presunto parecido entre Sofía y la hija del hombre investigado en esa provincia que estuvo en la Armada en Ushuaia; se sumó un pedido de la División Delitos Complejos de Río Grande, sobre un informe preliminar con algunos datos de la investigación del caso Loan y en función de ello, la jueza María Rosa Santana había requerido tres medidas: 1) a Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria, todos los movimientos migratorios de Brisa y sus padres; 2) al REPAR, la partida de nacimiento y fecha y lugar de confección de la misma; 3) a la Armada, situación de revista y destinos del padre y madre de Brisa.

Por la fecha de nacimiento no podría ser Sofía, quien tiene 19 y Brisa 14, la hija del hombre detenido en Corrientes, cita el certificado original de nacimiento que es de Bahía Blanca.