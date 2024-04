La familia Sanfelippo pedirá que la causa sea calificada como homicidio con dolo eventual

Los familiares de Pablo Manuel Sanfelippo solicitaron ser tenidos como parte querellante en la causa penal que se le inició a Alberto Thomás Lamas, por el trágico siniestro vial que sucedió el domingo de Pascua, en Ushuaia.

USHUAIA.- La familia del motociclista Pablo Manuel Sanfelippo, víctima de un incidente vial ocurrido el domingo de Pascua, pedirá que la causa sea calificada con el agravante de homicidio con dolo eventual, debido al comportamiento que demostró el conductor del utilitario que ocasionó la tragedia, quien conducía a exceso de velocidad, escapando de un choque que había protagonizado unos minutos antes.

Los familiares se presentarán como parte querellantes en la causa penal que se inició contra Alberto Thomás Lamas, quien guiaba una Renault Kangoo, el domingo por la mañana, cuando sucedió el hecho.

El abogado Jorge Hernández asumió la representación de la familia, solicitando al juez de Instrucción, Sergio Pepe, a cargo de la causa, ser tenidos como parte querellante, para poder tener acceso al expediente e impulsar medidas de pruebas para una correcta persecución penal hacia el responsable del luctuoso hecho.

El abogado, en declaraciones a un medio radial local, dijo que solicitará al Magistrado que la causa sea calificada como homicidio con dolo eventual, calificación que prevé una escala penal mínima de 8 años de prisión y, por lo tanto, la inmediata disposición de prisión preventiva, mientras se sustancia el expediente.

El abogado dijo que Lamas se encontraba en estado de ebriedad y ya había colisionado a un auto estacionado y se escapaba cuando chocó contra la motocicleta en la que iba Pablo Manuel Sanfelippo.

“No midió ninguna regla social establecida, acá hay una familia que perdió un hijo y una niña que perdió un padre”, expresó el Dr. Hernández, al considerar que se debe evaluar el agravante del dolo eventual y no seguir con la causa bajo la calificación de homicidio culposo. Pedirá que el conductor del la Renault Kangoo, Alberto Thomás Lamas sea imputado por homicidio con dolo eventual.

Cabe puntualizar que, en caso de ser imputado por el delito de homicidio culposo, Lamas puede recuperar la libertad, bajo el beneficio de la excarcelación y, además, al momento en que se dicte una sentencia pueda ser de cumplimiento en suspenso.

Desconsuelo de la madre

María Laura Sanfelippo, madre de Pablo, reclaóo que se haga justicia por la muerte de su hijo.

“Pablo estaba a dos cuadras de su trabajo, terminaba el contrato, pero estaba feliz. Él tenía que estar arriba de un avión y no en la morgue. Quiero que esta persona no vea el cielo, le pueden dar entre 12 y 14 años y no me parece justo”, dijo María Laura en declaraciones a Radio Provincia.

La desconsolada madre expresó: “Les pido por favor a toda la comunidad de Ushuaia y de Río Grande que nos acompañen en estos días que son durísimos. Porque el juez tiene que dictaminar si esa persona queda libre o presa. Este asesino me lo arrebató, se lo llevó para siempre y no me lo van a devolver nunca más. No voy a estar más con mi hijo. Su hija no va a contar más con su papá, su familia y sus amigos tampoco”.

María Laura se esperanzó en que “el juez hará lo que considere justo para que esta persona quede guardada ahí. Quiero que no vea el cielo, pero lamentablemente le pueden dar entre 12 y 14 años y no me parece justo. El tiene 24 años y a los 40 puede salir tranquilamente, pero mi hijo no va a salir nunca más de ese cajón. Ahora está el recuerdo hasta que la justicia dictamine y podamos terminar de hacer la cremación como corresponde”.

El adiós de su pareja

Juli Garrido, pareja de Pablo Manuel Sanfelippo también expresó su dolor por lo sucedido. En las redes sociales, publicó:

“Estoy enojada, triste, rota. Me arrebataron la vida del padre de mi hija y duele. Duele haber tenido que ser la que le rompa el corazón a ella con la noticia. Duele pensar que estaba a dos cuadras de llegar a su último día de trabajo, duele pensar que estaba a un día de irse de vacaciones, duele pensar que había un papá en Bs. As. esperando su llegada, duele pensar que había una mamá esperándolo en la casa para despedirlo, y una hija esperando que la busque para darle un abrazo”.

“Estaba bien, estaba feliz, era feliz. Nunca de malas, el no tenía maldad, siempre con una sonrisa por la vida, vida que le arrebataron y voy a hacer todo por que se haga justicia por él”.

“Gracias por hacerme parte del proyecto más grande de tu vida, que era ser padre. Emilia te ama, te amó y te va a amar toda la vida”.

“Ayer con él se fue una parte de mi vida, gracias por 10 años de amor compartido” finaliza lo publicado el lunes, por la joven.

Se negó a declarar

Alberto Tomás Lamas (24) se negó a prestar declaración indagatoria en la causa por homicidio culposo en la que quedó imputado, tras el incidente vial que le costó la vida al motociclista Pablo Manuel Sanfelippo (30), ocurrido el domingo de Pascua en la ciudad de Ushuaia.

El martes, el juez de Instrucción Sergio Pepe, habilitó días y horarios, ante el feriado del 2 de abril, para proceder a tomar indagatoria al conductor del utilitario Renault Kangoo, que circulaba por la calle Facundo Quiroga, presuntamente en exceso de la velocidad permitida y con un nivel de alcoholemia prohibido.

Tras el silencio del imputado, el juez Pepe resolvió que Alberto Tomás Lamas siga detenido, mientras se aguardan varias medidas de prueba, tales como el resultado de la alcoholemia y un informe solicitado al Juzgado de Faltas de la Municipalidad, para conocer si se encontraba con prohibición de conducir todo tipo de vehículos.

El hecho

Cabe recordar que el domingo, cerca de las 7:00 una Renault Kangoo embistió a una motocicleta marca Honda y quien la guiaba falleció debido a las lesiones sufridas.

Tras averiguaciones policiales realizadas, se pudo saber que momentos antes del siniestro vial con la moto, en la calle Perito Moreno y 17 de Octubre, el mismo rodado Kangoo había chocado contra un taxi y el conductor se había dado a la fuga.

La autopsia realizada a la víctima de este luctuoso incidente vial, reveló que el fallecimiento se produjo por “fractura cervical”.