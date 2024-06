La emoción que fue eliminada de Intensamente 2

En un principio, los productores se plantearon sumar un miembro más al cuarteto de Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Aburrimiento, idea que quedó en la nada. Con bocetos listos, lo cierto es que dicha emoción no iba a sumar a la trama si se la introducía ahora. Entérate de qué emoción se trata aquí.

Récord absoluto de audiencia, Intensamente 2 es, sin lugar a dudas, el gran estreno de 2024. Con una atrapante historia y nuevos personajes, la trama podría haber sido completamente distinta de haberse sumado al cuarto Amor, emoción que, finalmente, quedó fuera de la cinta pero que podría ser clave si la franquicia se extendiese a futuro.

Para los productores, introducir a Amor en este punto de la historia sería restarle a la trama y quemar etapas de Riley que recién está ingresando en la adolescencia y debe lidiar con otros cambios primeros, antes de dejarse llevar por esta emoción.

Mira el tráiler de Intensamente 2:

“Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos…) no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola”, reza la sinopsis oficial del filme, para el que la introducción de Amor hubiera planteado un escenario totalmente diferente.

Si bien mencionada emoción quedo fuera del guion final, lo cierto es que el equipo creativo liderado por Jason Deamer, diseñador de producción del filme, tenía dos bocetos preparados del personaje. El primero, mostraba a Amor como una amable anciana de cabello blanco y tez rosada (muy similar al diseño de Nostalgia); mientras que el segundo boceto la muestra como una joven de cabello y pestañas largas con tez, también, rosada. En ambos casos, la emoción brilla de forma permanente, algo que sólo sucede con Alegría.

Esta eliminación de Amor de la trama no significa que la emoción no aparezca en el futuro. Si bien desde Pixar aún no se pronunciaron al respecto, lo cierto es que una tercera parte de la historia está en carpeta y podría ser aquí donde aparezca Amor como una de las nuevas emociones, teniendo en cuenta que Riley podría encontrarse en la secundaria con su primer gran romance.