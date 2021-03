La DPOSS construirá tramos faltantes en Tolhuin

COMPARTIR

















Se trata de las redes de agua y cloaca. La obra tiene un presupuesto oficial del orden de los $51 millones y contempla la instalación de 5000 metros lineales de cañerías.

USHUAIA.- La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) efectuó el acto de apertura de sobres con las ofertas para la construcción de los tramos faltantes de las redes de agua y cloacas en la localidad de Tolhuin, así como también de nuevas estaciones elevadoras.

La obra contempla la instalación de 2200 metros lineales de cañerías de agua potable y 2800 metros de cañería de cloacas. A esto se suman 55 bocas de registro y tres estaciones elevadoras con sus respectivas cañerías de impulsión. Siete empresas presentaron ofertas en base al presupuesto oficial de $51.702.949,48.

“Con esta obra queremos acercar los servicios de agua y cloacas a aquellos sectores que no cuentan con los tendidos de redes -detalló el presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra-. No se trata de llevar los servicios a lugares donde se urbanizará en el futuro, sino que resolveremos la situación que hoy necesitan las familias residentes de esos sectores donde aún no se ha realizado el tendido de redes”.

El funcionario explicó que, en el caso de la infraestructura cloacal, “son obras que complementarán con nuevas de saneamiento, gracias al convenio oportunamente celebrado por el gobernador Gustavo Melella y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto”. “En ese marco, se ampliará la planta de tratamiento Tahá y se construirá una nueva para una zona que hoy carece de tratamiento de efluentes” recordó.

“En cuanto a las estaciones elevadoras, una se ubicará en el barrio Provincias Unidas y beneficiará al centro municipal y la escuela experimental municipal, eso además de los 20 lotes situados en el lugar. La segunda se construirá en el barrio Los Naranjos, donde se hará una extensión de la red de agua y cloaca; y la tercera se ubicará en el barrio Villa Nevada, donde hoy no se cuenta con el servicio de cloacas”, enumeró. En cuanto a las redes de agua, mencionó que beneficiará al barrio Islas del Sur, la zona centro y otros sectores de la ciudad mediterránea.

Pereyra recordó que esta obra se suma a otras dos ya licitadas destinadas a esa localidad: “la ejecución de conexiones domiciliarias de agua y cloaca con el fin de regularizar el servicio en sectores que poseen el tendido de las redes, pero que por diversos motivos las viviendas no se encuentran conectadas; y la construcción de redes de agua y cloaca para el barrio Altos de la Montaña, que favorecerá a unos 550 vecinos”.