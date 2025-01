La Comunidad selk´nam advierte que no están en venta terrenos de la reserva indígena

A través de un comunicado, la Comunidad Indigena Rafaela Ishton del Pueblo Nación Selk’nam; solicitó a la gente no caer en una estafa, en caso que le ofrezcan en venta terrenos que están ubicados dentro de la “Reserva Aborígen”; aclarando que los mismos no pueden ser transferidos a otra persona que no pertenezca a esa comunidad.

El comunicado fue emitido por la Comunidad Indigena Rafaela Ishton “con carácter de urgencia”; para aclarar a toda la población que “los terrenos ubicados en nuestro territorio comunitario, conocido como “Reserva Aborígen”, no se encuentran en venta”.

El comunicado señala más adelante que “el territorio recuperado tras una larga e incansable lucha conjunta, hoy es una Propiedad Colectiva, intransferible e inalienable de acuerdo a la legislación vigente”.

“Por esta razón, ninguno de sus miembros puede ceder derechos sobre los mismos a titulo individual, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional, está prohibido vender, arrendar o transferir sus derechos sobre este territorio”, indica el comunicado.

“La titularidad es Comunitaria y le pertenece exclusivamente a nuestro Pueblo, cuyos miembros son los únicos que gozan del derecho a ocupar y hacer uso de estas tierras.

Queremos hacer especial énfasis en esta afirmación: Toda persona ajena a nuestra comunidad que haya obtenido una fracción o lote dentro del territorio comunitario ha sido víctima de una estafa y debe realizar la denuncia correspondiente. Reiteramos una vez más que, solo nuestros integrantes pueden permanecer y hacer uso de las tierras que fueron adjudicadas a través de la Ley Provincial Nº 405”.