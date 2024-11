La Cimarrona dueño absoluto de la Copa Ciudad Río Grande

El domingo pasado se desarrolló de forma íntegra la Copa Ciudad de Río Grande de Polo a cargo del Club Indios Patoruzú en la flamante cancha prestada por estancia María Behety detrás de la estación de servicio YPF por Circunvalación. Y todos los aplausos se los llevó La Cimarrona, quien conquistó el título en la categoría superior como también en la inicial.

RIO GRANDE.- El certamen que estaba pautado realizarse en dos jornada, sólo se realizó el día domingo debido a las malas condiciones climáticas que reinaron el sábado por la tarde, día en el cual se había programado la primera parte del torneo.

Por este motivo, la acción comenzó el domingo después de las 10:30 con los tres juegos de la Categoría A, y siendo los primeros en salir a la cancha El Rejunte y La Cimarrona, juego que tras dos chukkers culminó igualado en uno con goles de Martín Zavalía para el primero y de Braian Morales para el segundo, y como no hubo ganador, por sorteo quedó en cancha El Rejunte para jugar ante los anfitriones.

La primer parte del juego entre Indios Patoruzú y El Rejunte finalizó también igualado en uno con tantos de Guido Robles y de Martín Zavalía, mientras que cerrando la primera parte del certamen, La Cimarrona goleó a Indios 4 a 2 con tantos de Braian Morales en dos oportunidades, Xavier Rivadero y Lautaro Nieva, mientras que descontaron Pablo Márquez y Guido Robles.

Una vez culminada la primera parte del triangular fue el turno de los elencos B de los mencionados clubes, quienes jugaron a un sólo chukker y en donde se registró una sola victoria, la de El Rejunte 1-0 sobre Indios, los dos otros cotejos fueron empate en cero.

Tras un parate, volvió la acción en la A, y en la continuación del match entre La Cimarrona y El Rejunte, los primeros ganaron 3-2 con tres goles de Braian Morales para cerrar el cotejo 4-3 a su favor. Para el rival habían descontado Juan Ludueña y Martín Zavalía.

En cancha quedó El Rejunte para jugar sus últimos dos chukkers frente a Indios Patoruzú, y tras igualar 2 a 2, goles de Germán Giménez y Juan Ludueña para los primeros y de Nicolás Bustos en dos ocasiones para el segundo, el match se definió en un chukker extra donde el gol de oro lo anotó Leonel Ruiz para darle la victoria a El Rejunte.

El final de la jornada en la A, fue la victoria de Indios 2-0 sobre La Cimarrona, pero en la sumatoria el cotejo quedó igualado en 4, por lo que fueron a un chukker extra donde no pudieron sacarse ventaja y la definición llegó con gol arco iris, que no es otra cosa que hacer pasar la pelota por el cierre de la cancha pasé o no por medio de los mimbres, y allí Braian Morales, la gran figura del certamen, le dio la victoria a si equipo y también el título.

Los equipos

La Cimarrona A: Braian Morales, Xavir Rivadero, Lautaro Nieva y Alejandro Alazard.

El Rejunte A: Ian García, Germán Giménez, Juan Ludueña, Martín Zavalía y Leonel Ruiz.

Indios Patoruzú A: Pablo Márquez, Guido Robles, Nicolás Bustos, Lucía Márquez y Daniel Millape.

La Cimarrona B: Estela Alazard, Victoria Alazard, Agustina Pucheta y Martín Barría.

El Rejunte B: Mauricio Butterfield, Jazmín Robert, Agustín Riquelme y Leonel Ruiz.

Indios Patoruzú B: Lucía Márquez, Juan Pablo Villarroel, Antonio Hernández y Matías Velázquez.