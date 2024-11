La Caravana de los Pueblos regresó a Tolhuin para reclamar el desarme del radar

Representantes de diferentes lugares del país, llegaron a Tierra del Fuego para participar de la protesta frente a la estancia El Relincho donde se encuentra emplazado el radar de la empresa Leolabs. Allí realizaron un acto y dejaron banderas de repudio.

TOLHUIN.- Este lunes, la denominada “Caravana de los Pueblos” otra vez se hizo presente en la puerta de la estancia El Relincho, a protestar contra el radar inglés.

Los participantes llegaron a Tolhuin en caravana, partiendo desde Ushuaia y Río Grande en forma simultánea, para juntarse frente a la estancia El Relincho, donde está instalado el polémico radar de la empresa Leolabs, una empresa estadounidense constituida por capitales británicos.

Eduardo Lorenzo, quien encabezó la columna que partió desde Río Grande, contó en declaraciones a Aire Libre, que uno de los organizadores que “nos puso la piel de gallina a todos porque realmente hubo un centenar de personas que llegaron desde distintos puntos del país y hoy pudimos decirle nuevamente, no al radar inglés, en las puertas de la estancia El Relincho”.

Cabe recordar que no es la primera vez que se realiza esta movida. “Lo que nosotros siempre decimos es que no vamos a ser justicieros, abogados, juez ni nada por el estilo, porque será la justicia quien lo determine. Nosotros lo que queremos es que lo desarmen y lo saquen de Tierra del Fuego. Y si no se puede sacar de la provincia, que lo lleven al basural pero que lo desarmen porque somos capital de La Vigilia, capital de Malvinas y es una gran responsabilidad de quienes nos comandan a cada uno de los ciudadanos que habitamos este suelo”.

Lorenzo destacó que “éramos muchos más que la vez pasada. Llegaron personas de distintos puntos del país, de Comodoro Rivadavia, de Córdoba, de Buenos Aires… Se entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino, la Marcha de Malvinas y la verdad, con un espíritu de fortaleza y soberanía. No solamente nos ponemos la camiseta cuando juega Messi y es hermoso ver la Selección, ¿no?. Pero también es lindo vestirse con la celeste blanca cuando es el 18 de noviembre y defendemos la soberanía nacional y más en esta tierra, que tan bendita y vinimos de distintas provincias y nos acobijó a todos”.

En cuanto a la respuesta del gobierno fueguino a su pedido, el organizador del encuentro afirmó que “Julio Mena, quien es el presidente del museo Malvinas de Luján que estuvo en el evento, habló con el gobernador (Melella) y él le respondió que también está decidido a que lo desarmen, que lo tiene que hacer y bueno, ellos sabrán cómo hacer las cosas, la documentación, porque nosotros no somos jueces, te vuelvo a repetir. Somos ciudadanos comunes que de chicos nos enseñaron a defender la celeste y blanca y que está por los 649 hombres que quedaron en Malvinas, los héroes que defendieron la patria y nosotros tenemos que respetar nuestra bandera, quererla, amarla y respetarla, sobre todas las cosas”.

Este año, trascendió que gobierno de Javier Milei estaba muy cerca de volver a habilitar este radar tras nuevas negociaciones y análisis sobre el impacto tecnológico y geopolítico de este equipamiento. Consideran que no es de origen británico sino estadounidense y que tampoco tiene usos o fines militares.