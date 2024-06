La actualización de Elden Ring para Shadow of Erdtree agrega Torrent a la batalla final

Luchar contra la Bestia de Elden ahora es un poco más fácil.

El viernes es cuando Sombra del Erdtree llega, y ya se perfila como uno de los mejores DLC jamás lanzados para un juego. En preparación para el gran lanzamiento , Anillo de Elden Recibiste una nueva actualización con una variedad de cambios, pero el más importante está agregando a tu mejor amiga a la pelea con el último jefe.

Torrent ahora está disponible para ser invocado en la batalla con la Bestia de Elden, según el notas de parche lanzado el jueves. Los jugadores del juego apreciarán la inclusión de su caballo favorito ya que la Bestia de Elden tiene algunos grandes ataques que Requerirás correr mucho si quieres defenderte.

Además de agregar soporte para Sombra del Erdtree, La actualización del jueves incluye una amplia gama de cambios para Anillo de Elden. Lo que se ha agregado son nuevos peinados y algunos cambios en la interfaz de usuario para el mapa y su inventario. También hubo una gran cantidad de ajustes de equilibrio realizados a armas, habilidades, hechizos y elementos, que probablemente conducirán a repensar el meta para jugador-vs -batallas de jugadores. El desarrollador FromSoftware también agregó correcciones de errores, que consistieron principalmente en cambios en ataques, habilidades y elementos que tenían efectos no deseados.

Bandai Namco también lanzó un nuevo tráiler de Sombra del Erdtree mostrando algunos de los nuevos jefes que los jugadores enfrentarán en el DLC. Esto sugiere algunas de las grandes revelaciones que los fanáticos anticipan cuando explora el Reino de Las Sombras.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sale el viernes a medianoche ET. Costará $ 39,99 y estará disponible en PS4 y PS5. , Xbox One, consolas Xbox Series y PC. Como es el caso de la mayoría del DLC, se necesita una copia de Elden Ring orden para jugar Sombra del Erdtree.