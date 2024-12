La actividad local, provincial y regional, más el newcom

Anticipándonos en un día al Anuario, que aparecerá en la edición del martes 31, entregamos el resumen del voleibol, a nivel local, provincial y regional, más la actividad del newcom.

RIO GRANDE.- Locales/Provinciales: En el Mixto Libre organizado por Uni (enero, Casa del Deporte): 1.Relax (3-1), 2.Picarones, 3.Los Manyines (3-0), 4.Acme, 5.La Rompe. En el Mixto Libre (4×4; 18 equipos), de la AVRG, 1.Avengers (2-1), 2.A.U.Chii, 3.Fuego (2-0), 4.Los Lobos. También en febrero, en el Mixto Sub 17 (4×4; 6 equipos, 1.Oreo Team (2-1), 2.Avengers Jr, 3.Pimpollo, 4.Estrellados (incompleto).

Torneo de Invierno (julio, Casa del Deporte): Sub 14 F: 1.C. Deporte, 2.ADeFu, 3.Estrella Vóley A, 4.Estrella Vóley B. Sub 12 X: 1.C. Deporte, 2.Estrella Vóley, 3.Estrella Austral. En el Sub 18 M (octubre): 1.Metalúrgico (3-0), 2.Estrella Austral, 3.C. Deporte (2-0), 4.AEP (U). Casa del Deporte (Luz Ibarra/Agustina Martínez) le gana 2-1 a Centro Galicia (Milena Valencia/Lara Ochoa) la final de los Fueguinos de playa Sub 14. Torneo UDA: Fusión CENS N° 18 (M: 2-0 a Esc. Policía; X: 2-0 a Fusión Soberanía Nacional) y Fusión Escuela N° 26 (F: 2-1 a Fusión Soberanía Nacional), los campeones. El cierre fue con un Mixto Libre, en el gimnasio de la UOM (21-22/12), con 8 equipos: 1.Los Bratz (2-0: 25-12/25-14); 2.Los Macana; 3.Skibidi Toilet (2-1: 26-24/13-25/15-6); 4.Sónico. NEWCOM. El sábado 31 de agosto, el cierre de la 1° Liga Municipal, en el Carlos Margalot.

Newcom

Fue sin duda la disciplina de mayor crecimiento. Aquí algunos de los campeones: torneo de Kayú (febrero), Kayú “A” (+50) y Municipalidad de Ushuaia (+60); femenino Mes de la Mujer (marzo, Los Cauquenes): Kayú (+50) y Los Cauquenes (en +60 años); Torneo Hain (mayo, Tolhuin): IMD Ushuaia (+50 y +60), subcampeones Pioneros (T) y Kayú Celeste (RG); masculino Día del Padre (junio, Los Cauquenes): Fuego (+50) e IMD (+60); el profesor Diego Ruiz dicta el Curso de Entrenador Nivel I; Aniv. R. Grande (“Homenaje a Esteban Chiquito Martínez”; julio, Kayú): Kayu Amarillo (+50) y Kayu Celeste (+60); Fernando Rodríguez (IMD) participa en una concentración de la preselección nacional. Liga Municipal (5 fechas en 3 meses): +50: 1.Pioneros (T) (2-0), 2.Indomables, 3.Kayú (2-0), 4.Amigos, 5.Muni (T), 6.Shenú y Esc. Municipal. +60: 1.Kayú (2-0), 2.Amigos, 3.Cauquenes (2-1), 4.Fénix (T), 5.Cauquenes B y Shenú, 7.Muni (T) y Esc. Municipal. Campeonato FeVA: +50: 1.Fuego (desempate: 2-0), 2.Kayú. +60: 1.IDM Azul (U) 46; 2.Fénix (T) 43; 3.Kayú (RG) 35; 4.Cauquenes (RG) 34; 5.Fuego (U) 25; 6.IDM Blanco (U) 21; 7.Municipalidad (T) 20; sin puntos: Amigos de Newcom (RG) y AATEDyC (U). “Cuidarte está en tus manos” (noviembre, Los Cauquenes): Kayú (+50) y Los Cauquenes (+60). Copa Fin del Mundo (diciembre, Ushuaia, Secretaría e IMD): +50: 1.Hijos del Poder, 2.Sec. Dep., 3.Unión Chaqueña; +60: 1.Prov. Unidas, 2.IMD, 3.Aka Pyta; +68: 1.Prov. Unidas, 2.Ushuaia “A”.

Regionales

En el 2° Torneo “Achy Barrientos” (femenino, Ushuaia): 1.SOEM (R. Gallegos) (3-1), 2.Sportivo (R. Grande), 3.Amistad (U) (3-0), 4.CAVH (Pta. Arenas). Galicia quedó 2° (Sub 18) y 3° (Sub 14) en la Liga Sur (femenina), en R. Gallegos. 1° Copa Oshovia (mayores masculino, julio, FVF): 1.Ciudad BA (3-0), 2.Fénix, 3.Amistad (3-2), 4.Imago B, 5.Uni (3-0), 6.Mutual Policía.

Ambos seleccionados Sub 15 cierran las posiciones en un cuadrangular en R.Gallegos (con Santa Cruz, Chubut y el local Boca RGl). Tigre y Uni juegan la 3° Copa Magallanes (U13), en Pta.Arenas. Este finde semana una nueva versión de nuestro torneo Espíritu Selknam U17 (agosto, Pta. Arenas): Femenino: 1.Amistad, 3.AEP. Masculino: 5.Metalúrgico. El jueves 26/09, en el 1° Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV), realizado en Comodoro Rivadavia, Estrella Vóley es campeón en Sub 12 F (2-0 vs. San Lorenzo, de Puerto Deseado), y 6° en Sub 14 F.

2° Copa Ushuaia Fin del Mundo (Sub 14 F; octubre, Tigre): 1.Uni, 2.CAVH (PA), 3.AEP, 4.Galicia Negro, 5.Estrella Vóley, 6.Galicia Celeste. También jugaron Hernando de Magallanes (Porvenir), Casa del Deporte (Río Grande), Escuela Municipal, Imago y Tigre.

En el 13° Torneo Hugo Italo Favale (Ushuaia), campeones AEP (3-0 a Tigre) en Sub 18 F, y Boxing Club (3-0 a Galicia) en Sub 14 F. Y en la Copa Magallanes (Mayores, noviembre, Pta. Arenas): Femenino: 1.CAVH (2-0); 2.Olympo. Masculino: 1.AMuVoCA (2-0); 2.CAVH; 3.Dep. Fías (2-0); 4.Selknam.

En el Regional Patagonia Sur: Amistad -en femenino- es el único equipo de la FVF en participar; en masculino gana Escuela Municipal (Pto. S. Julián), reforzado con los riograndenses Jeremías Sipaila e Ignacio Pérez.

Además, Xiomara Cobián (surgida en QRU/CDM, con un paso por River Plate en 2023/2024) seguirá sus estudios universitarios en Instituto Militar de Nuevo México (New Mexico Military Institute, o NMMI), ubicado en Roswell (Nuevo México, Estados Unidos).