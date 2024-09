La 33ª Edición del Raid Náutico ya está en marcha

El viernes por la noche quedó oficializada la XXXIII Edición del Raid Náutico Internacional de Tierra del Fuego, con el lanzamiento de apertura que realizó el Club Ioshlelk Oten en su sede social. Dicho evento se desarrollará del 16 al 18 de noviembre.



RIO GRANDE.- El evento fue encabezado por el presidente de la institución Gabriel Mazza, acompañado por la Comisión Directiva, Prefectura Naval Río Grande, a cargo de su jefe, prefecto Víctor Delgado, el cónsul General de la República de Chile en Río Grande y Tolhuin, licenciado Roberto Ruiz Piracés, el secretario de Deportes de la Provincia, Matías Runín, el subsecretario de Deportes de la Ciudad de Río Grande, Marcos Cayata, la subsecretaria de Turismo del Municipio de Río Grande, Alejandra Montelongo, la directora General de Deportes municipal, Silvana Canalis.

En la mesa chica también estuvo presente Lucho Gamín, uno de los dos socios que han participado de todas las ediciones, el restante es Rubén Navarro quien no estuvo en el lanzamiento de esta edición pero que sin dudas será de la partida a mediados de noviembre. El presidente del Club Náutico Ioshlelk Oten, Gabriel Mazza, encabezó el lanzamiento oficial del Raid en Río Grande, y un día después en Porvenir; la XXXIII Edición ya está en marcha.

Gabriel Mazza agradeció la presencia de los invitados especiales y de los medios de comunicación que se hicieron presentes para este lanzamiento.

“Con este lanzamiento estamos retomando este raid binacional pospandemia; desde el año pasado la comuna de Timaukel de Tierra del Fuego chilena, está con nosotros. Este sábado vamos a Porvenir a reforzar el lanzamiento binacional allá nos dan una mano”.

Justamente el sábado en la localidad chilena de Porvenir se desarrolló un encuentro con el alcalde de Timaukel, José Barría Andrade y el concejal de Porvenir Carlos ‘Cuco’ Soto, entusiastas colaboradores de este evento que trasciende lo deportivo. Esta fue la segunda vez en la historia del Raid que una delegación riograndense viaja a la localidad chilena, la primera fue en 1991, año en el cual se realizó la primera edición, y en donde hubo reuniones protocolares.

Mazza destacó además que “el Cónsul nos apoya también bastante. Le estamos dando la trascendencia que originalmente tuvo y la queremos profundizar hoy inclusive con Prefectura Naval Río Grande que está dando un soporte con una charla de seguridad y de lo que es la ampliación de la zona de deportes acuáticos en la ciudad”.

El presidente del Club Náutico comentó que el Raid Náutico se llevará adelante los días 16, 17 y 18 de noviembre y celebró que “esto vuelve otra vez a los orígenes que es salir desde Cameron, desde la estancia Onamonte en Timaukel donde vamos hacer noche para salir muy temprano a cumplir la primera tapa. Vamos a salir por la mañana para llegar hasta estancia Aurelia; o sea, hacer el traspaso fronterizo por agua por el río Grande llegando a estancia Aurelia donde pasaremos la segunda noche allí. Luego, el segundo tramo será desde la estancia Aurelia hasta la toma de agua acá en la ciudad de Río Grande”.

Por otra parte, Mazza destacó la propuesta del alcalde de Timaukel, Luis Barría Andrade, de incluir un nuevo circuito en alguna oportunidad. “Se trata de lo que era el Corredor Austral -no me recuerdo si era el nombre correcto- pero Luis está atrás de eso y también nos están ayudando por eso estamos tratando de trabajar en conjunto para poder nosotros tener presencia allá y que ellos puedan tener presencia con nosotros de hecho vamos a tener 4 o 5 remeros de Chile que ya es más que lo del año pasado y para nosotros es buenísimo eso”.

Asimismo, Mazza observó que “es una actividad que tiene muchas implicancias, trasciende lo deportivo y se basa más en la cuestión de integración de amistad de solidaridad entre dos pueblos, lo que es algo muy importante para nosotros. El Raid Náutico de movida es una travesía y no es una competencia; es para compartir espacios anoche mientras estaba el partido de fútbol (entre Argentina y Chile) acá había un grupo de personas que estaba preocupándose por acondicionar esto con el espacio binacional como es pero en serio porque es para nosotros muy importante y las convivencias en los campamentos son tanto o más importantes que la remada en sí y el cuidado del medio ambiente y la colaboración y la camaradería es lo que nos convoca. Esta es una anécdota muy linda porque mientras se disputaba un partido de trascendencia mundial como lo son las eliminatorias, nosotros estábamos colocando la Bandera chilena y preparando todo para este lanzamiento”.

Por su parte, Matías Runín, secretario de Deportes de la provincia, manifestó: “estamos acompañando, como siempre, desde el Gobierno de la provincia, tratando de colaborar en lo que haga falta. Así que hemos entablado una buena relación con la gente del Club Náutico Ioshlelk Oten desde hace un tiempo ya, porque es una comisión nueva que se ha formado. Esta es una oportunidad para que muchos remeros puedan aprovechar esta linda actividad deportiva que se hace en la provincia en conjunto con Chile y que es una de las disciplinas deportivas más legendarias que tiene la provincia, también, porque el Raid Náutico, como el Gran Premio de la Hermandad, es una actividad que une a dos países hermanos, también tenemos otros dos que son la Vuelta a Tierra al Fuego y el Seven del Fin del Mundo. Estos son los cuatro clásicos eventos que tiene la provincia y está en su calendario y todos tienen mucha historia”.