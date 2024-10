John Krasinski reveló cuál es su escena favorita de The Office y su elección sorprendió a los fans

El actor recordó que el episodio “Secret Santa”, en el que Michael Scott se viste de Santa Claus, es su favorito y que debió pedirle al director que no lo filmase mucho ya que le era imposible contener la risa al ver esa escena. Su compañera Mindy Kaling también debió contener la carcajada.

Si hay una serie plagada de escenas icónicas esa es la versión norteamericana de The Office. La del parkour, la de la grapadora en gelatina, la de Michael Scott liberando su Britney Spears interior… La comedia es tan rica que cuesta, a veces, elegir una sola escena favorita, pero es algo que John Krasinski tiene muy claro y con cuya elección sorprendió a los fans.

El actor, que dio vida a Jim Halpert en la serie, reveló que su escena favorita se encuentra en el episodio 13 de la sexta temporada, Secret Santa, en el que Michael Scott se viste de Santa Claus solo para encontrarse con que Phyllis ya estaba haciendo el mismo trabajo.

Mira la desopilante escena:

“La vez que más alto me he reído en mi vida fue con el episodio de Navidad donde Steve pretende ser Santa y le pide a Brian Baumgartner, que interpreta a Kevin, que se siente en su regazo. Cuando Steve dijo: ‘¿Qué querrías para Navidad, pequeño?’, perdió todo el aire en su cuerpo al sentarse Brian encima de él. Nunca me he reído tanto en mi vida. Y si eres un fan de la serie, sabes que solían hacer panorámicas buscando una reacción de Jim. Miré al cámara y le dije: ‘Ni lo intentes, no estaré aquí’. Cada vez que se movía era a una habitación vacía, simplemente no estaba ahí. Le dije: ‘No estaré ahí, no soy profesional y estaré tirado en el suelo descojonándome'”, expresó.

John Krasinski no fue el único en perder la compostura en esta escena, en los pocos pantallazos que la cámara hace de ella, Mindy Kaling (Kelly en la comedia) evita mira a Steve Carell para poder contener la risa y mantenerse así en personaje. De hecho, tanto Carell como Brian Baumgartner hacen un gran esfuerzo por no tentarse pese a lo bizarro de la escena que es una de las más divertidas de The Office, aunque no suele ser de las más recordadas.