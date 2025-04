Jéssica Gómez compitió en San Juan

Con cerca de un millar de participantes se disputó el pasado domingo 6 en Ironman San Juan 70.3 (por el total de millas), sobre 1,9 kilómetros de natación en el Dique Punta Negra; 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo por las calles de la capital de aquella provincia.

RIO GRANDE.- Allí estuvo presente la riograndense Jéssica Gómez, quien arribó 4° en su despedida de la categoría 25/29 años.

“Un triatlón más, con una linda mejora en mi tiempo de pedestrismo, he completado cada etapa disfrutándolo al 100 %, 8 años corriendo esta distancia y cada vez lo disfruto más. Siempre me pasa que después de estar 5 horas corriendo, al cruzar la meta se me cruzan muchos pensamientos y emociones, a veces con una sonrisa enorme y algunas otras con alguna lágrima de alegría”, describió en sus redes sociales.

CLASIFICACION GENERAL MASCULINA

P/Triatleta País Categ. Etapa 1 T1 Etapa 2 T2 Etapa 3 Total

1.Mario De Elías Argentina 28:38 2:22 2:02:21 1:18 1:17:36 3:52:15

2.Mateo Bustos Argentina 28:34 2:26 2:02:18 1:30 1:19:53 3:54:42

3.Martín Gallardo Argentina 29:47 3:14 2:04:12 2:07 1:16:39 3:55:58

4.Pablo Bien Argentina 29:44 2:57 2:04:10 1:04 1:18:06 3:56:01

5.Nauro Carvalho Brasil 28:49 3:10 2:06:01 1:34 1:22:09 4:01:44

Clasificados: 790.

CLASIFICACION GENERAL FEMENINA

P/Triatleta País Categ. Etapa 1 T1 Etapa 2 T2 Etapa 3 Total

1.Gabriela Carena (106) Argentina 1° 35/39 35:56 3:18 2:23:27 1:34 1:28:25 4:32:40

2.Gabriela Lucero (125) Argentina 2° 35/39 45:23 3:32 2:17:36 1:37 1:27:47 4:35:55

3.Luciana Castaño (134) Argentina 3° 35/39 32:35 3:22 2:29:40 1:55 1:29:37 4:37:09

4.Johanna Pennela (135) Argentina 1° 30/34 34:24 3:39 2:25:10 1:40 1:32:28 4:37:21

5.Brenda Rosso (160) Argentina 2° 30/34 29:52 3:23 2:30:27 1:27 1:35:41 4:40:50

10.Paula Moschella (280) Argentina 1° 25/29 36:05 4:31 2:35:40 1:43 1:37:20 4:55:18

60.Jéssica Gómez (538) Argentina 4° 25/29 47:11 4:21 2:47:44 1:37 1:43:57 5:24:50

Clasificadas: 200 (6 en 25/29). Nota: entre paréntesis aparece la ubicación en la general absoluta (990 clasificados).