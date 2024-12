Jeremy Allen White deja las cocinas de El Oso para sumarse a la película de The Mandalorian

La estrella de la aclamada serie de FX deja las hornallas a fuego lento para sumarse a la próxima película del universo de Star Wars.

“The Mandalorian” se convirtió en la primera serie live action de Star Wars y a la vez desató un gran éxito que dejó el camino listo para más series de la franquicia. Los fans aguardaban la cuarta temporada, pero Lucasfilm confirmó que Din Djarin y Grogu regresarán pero con su propia película.

Esta película será la primera desde “Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker”, estrenada en 2019. El debut de Mando y Grogu en la pantalla grande tiene a Jon Favreau en la dirección y Dave Filoni escribiendo la historia.

“The Mandalorian & Grogu” cuenta el regreso de Pedro Pascal como Mando / Din Djarin. En agosto se confirmó que la gran Sigourney Weaver se une al elenco en un papel sin revelar. Ahora la lista suma un nuevo nombre: Jeremy Allen White.

De acuerdo con información revelada por el insider Jeff Sneider, la estrella de “El Oso” (The Bear) se une al filme como la voz de Rotta, el hijo de Jabba the Hutt. Esto arroja una pista de hacia dónde podría ir la acción.

Rotta the Hutt fue presentado por primera vez en la película animada “Star Wars: la Guerra de los Clones” (Star Wars: The Clone Wars). El pequeño debía ser cuidado por Anakin Skywalker y su padawan, la joven Ahsoka Tano.

Durante “El Libro de Boba Fett” se habla de la ausencia de los Hutt, especialmente después de la muerte de Jabba, esto desestabilizó el crimen organizado en Tatooine. Los primos de Jabba intentaron ganar control, pero Boba los desplazó. Ahora con la confirmación de White como Rotta, es posible pensar que el Hutt quiere recuperar lo que le pertenece en Tatooine. Jeremy Allen White has reportedly been cast in ‘THE MANDALORIAN & GROGU’



He will be voicing Rotta the Hutt, son of Jabba the Hutt



(via: @TheInSneider) pic.twitter.com/kaxnjvbdTt— ScreenTime (@screentime) December 9, 2024

En cuanto a Allen White, el actor está en pleno rodaje de la biopic de Bruce Springsteen, “Deliver Me From Nowhere”, del guionista y director Scott Cooper. También está a la espera de la cuarta temporada de “El Oso”, programada para junio del 2025.

“The Mandalorian & Grogu” llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.