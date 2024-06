Intensa búsqueda de una joven

La familia de una mujer de 24 años, efectuó en la policía un pedido de paradero debido a que no ha retornado a su casa desde el pasado 6 de este mes. La joven tiene un retraso madurativo.

USHUAIA.- La policía en esta ciudad se encuentra realizando la búsqueda de una mujer de 24 años que tiene solicitud de paradero y tiene un retraso madurativo.

Ayer se presentó en una Comisaría, Diana Yanina Ramírez (33), quien efectuó el paradero de su hermana María de las Nieves Ramírez (24). La joven vestía una campera gris oscura, con franjas azules, en sus laterales, bufanda rosa, pantalón de jean azul oscuro, zapatillas de color de negras.

Tiene la siguiente descripción: cabellos de color negro a la altura de los hombros, tez blanca, contextura física robusta, 1.60 mts de estatura aproximada; no tiene señas particulares ni tatuajes.

Se retiró de su domicilio el pasado Jueves 6 de este mes en horas del mediodía, donde indicó que regresaría a la brevedad.

Nunca realizó este tipo de acciones de retirarse varios días indicaron los familiares que señalaron que había tenido un contacto telefónico el día sábado, donde aseguró que retornaría a su casa el domingo a la mañana.

No tiene amistades, no consume medicamentos y no posee ningún tipo de adicción.

Mientras tanto los policías continúan trabajando en la búsqueda de la mujer. Ante cualquier información comunicarse al teléfono de emergencias 101, 911 o a la dependencia policial más próxima a su domicilio.