Insisten una vez más con el goteo diario

Un nuevo proyecto de goteo de coparticipación ingresó a la Legislatura el 21 de marzo, impulsado por el bloque justicialista y se estima que pasará a comisión en la sesión de hoy.

USHUAIA.- El proyecto -que lleva la firma de Juan Carlos Pino- fija claramente la distribución del presupuesto general de la provincia y el sistema de envío de fondos del Poder Ejecutivo provincial a los municipios, a la Legislatura Provincial y Poder Judicial y a la Caja de Previsión Social Provincial y la OSEF.

En sus considerandos el proyecto destaca “el grado de vulnerabilidad económica en que se encuentran los municipios” teniendo en cuenta que actualmente el sistema de transferencia de fondos se realiza a través de una resolución del Ministerio de Economía que se puede derogar con otra resolución ministerial.

El proyecto también contempla la división de poderes y garantiza la autonomía del Poder Legislativo y Judicial, lo cual implica garantizar su autarquía financiera.

“Si bien sabemos que en los presupuestos provinciales figurativamente se establece el monto que le corresponde a la Legislatura provincial y al Poder Judicial, no es menos cierto que no se condice con la transferencia de fondos. Es por eso que sostenemos que deben estar establecidos por ley. Además de tener en cuenta que tanto el Poder Judicial y el Poder Legislativo no podrían funcionar si no es por los fondos que debe enviar el Gobierno provincial”.

Por último, el proyecto se refiere al financiamiento de la CPSTDF y OSEF a las cuales aportan 27.000 empleados públicos a quienes se les realiza descuentos por jubilación y obra social. “Si tenemos en cuenta lo mencionado, sin dudas no existiría problema alguno, sin embargo, la mayoría de los reclamos se deben a que los gobiernos no hacen los aportes correspondientes dejando deudas millonarias”.

El proyecto establece para los municipios que el Poder Ejecutivo, a través del sistema de transferencia, “goteará la liquidación automática en forma diaria a través del BTF, de los conceptos correspondientes a coparticipación federal de impuestos, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales coparticipables sobre la base de la percepción de dichos recursos por parte de la provincia”.

En lo que respecta a los Poderes Legislativo y Judicial, el proyecto fija que, “el Poder Ejecutivo goteará diariamente los recursos financieros correspondientes hasta completar mensualmente la doceava parte de la asignación total presupuestaria que se asigne a cada una de dichas jurisdicciones a través del presupuesto provincial y las normas modificatorias correspondientes”.

A través de la contaduría general, el Ministerio de Economía informará al Poder Legislativo y al Poder Judicial los montos determinados como cuotas mensuales (1/12 parte) de la asignación presupuestaria con una antelación de 15 días de la entrada en vigencia del presupuesto financiero anual. En tanto, el BTF liquidará y transferirá directa y diariamente los montos establecidos deduciendo en forma diaria las retenciones que pudieran corresponder hasta un 50% del goteo diario y hasta completar el total mensual de dichas retenciones.

Por último, en lo que respecta a la Caja de Previsión Social y OSEF, el proyecto establece que, a través del sistema de transferencia goteará diariamente los recursos financieros correspondientes hasta completar mensualmente la doceava parte de la asignación total presupuestaria que se asigne a cada uno

En cuanto a los ajustes, el Ministerio de Economía realizará dentro de los 30 días corridos de cerrado el mes, la liquidación ajuste y si correspondiere, remisión de fondos a los poderes Legislativo y Judicial como a la Caja de Previsión social y OSEF y a los municipios por los saldos definitivos pendientes de transferencia o de los conceptos de coparticipación que correspondan.